«بلدنا مستهدفة».. وزير المالية يرد على التقارير المشككة في استقرار الاقتصاد المصري

نفى الدكتور محمد معيط وزير المالية صحة تقارير تتحدث عن أن مصر ستواجه مصير سيريلانكا في الأزمة التي طالتها وأدت لإفلاسها، مؤكدا أنه غير صحيح وأن هناك موجة استهداف لمصر تصل إلى 150 تقريرا كاذبا.

جاء ذلك خلال مداخلة عبر الفيديوكونفرانس مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد.

وزير المالية: نوجه موجة استهداف عالية جدا

وقال :”قولا واحدا ، غير صحيح ، وقولا واحدا ترديد هذا الكلام هو ترديد لموجة استهداف عالية جدا بتقارير زاد عددها عن 150 تقرير فيها جزء كبير سلبي عن مصر “.

وأضاف: “مابيعديش يوم إلا لما بنلاقي تقرير واتنين جايين من بره”.

وأكد أن “مصر في الأزمة العالمية بدأت بالموجة التضخمية الشرسة من ديسمبر الماضي ، ثم الحرب كملت عليها”.

وأشار إلى أن احتياجات الدولة موجودة”، مستدركا: “لكن طبعا المصريين متأثرون بارتفاع الأسعار”.

وتطرق إلى الأموال الساخنة قائلا : “إحنا كنا عندنا 22 مليار دولار مستثمرة في ادوات الدين من أذون وسندات ، لما لقوا الدنيا مضطربة في العالم تضخم وحرب ، فقرروا انهم ياخدوا الفلوس ويمشوا وده اللي بنسميه الأموال الساخنة”.

وتابع وزير المالية قائلا: “بلدنا مستهدفة والحفاظ على استقرارها لا يعجب البعض ، وهناك بعض الدول تتمني أن يكون لديها 25٪ مما تمتلكه مصر من تنمية واستقرار”.

وعن الالتزامات المقررة على الدولة المصرية، أجاب أنه “خلال الفترة من ديسمبر حتى الآن ، جميع التزاماتنا من أقساط قروض وفوايد كله تم سداده في موعده ، واحتياجات الدولة جميعها بنوفيها”.

واستنكر ما يحدث ضد مصر من تقارير قائلا: “بمنتهى الأمانة والصدق فيه حالة غريبة كدة بتقول اشمعنى مصر اللي هتبقى واقفة على رجلها ، فيه حالة احنا مستغربينها، هناك علامات استفهام شديدة ، هو فيه ايه بالظبط ؟”.

وأضاف: “كان ليك 22 مليار دولار خدتهم وخرجت ، أقساطك وفوايدك بتاخدها في مواعيدها ، سنداد دولية بيجي موعد سدادها وسددناها .. طب فيه ايه ؟ علامات استفهام من كثافة التقارير اليومية الصادرة عن الوضع الاقتصادي”.

وعاد مؤكدا بالقول: “بلدنا مستهدفة ، بنسمع ناس حاليا بيمروا بظروف صعبة بيقولوا بمنتهى البساطة ياريت يكون عندنا 25% من اللي عندكم… بنتمنى نشوف 25% من اللي بيحصل في مصر”.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قال إنه على مدار الأشهر الثلاثة الماضية قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء برصد 150 مقالة تم نشرها في جرائد وصحف ومواقع عالمية أغلبها يحمل صورة سلبية عن مصر، وهي مقالات مدفوعة من قبل جهات معينة، وهو ما يجب أن تصححوه من خلال تفاعلاتكم المختلفة”.