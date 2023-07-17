«بلدنا القطرية» تعتزم التوسع فى السوق المصرية وترفع حصتها فى «جهينة»

كشفت مصادر مطلعة أن شركة «بلدنا» للصناعات الغذائية -أكبر مصنع لمنتجات الألبان والعصائر فى قطر- تعتزم تنفيذ خطة للتوسع بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، تتضمن تعزيز حصتها فى «جهينة» المحلية.

وتواصلت «المال» مع «بلدنا القطرية» بهدف الحصول على توضيح بشأن زيادة استثماراتها محلياً، وهو ما أكدته الشركة، موضحة أن السوق المصرية كبيرة وواعدة لقطاع الأغذية والمشروبات.

وأكدت «بلدنا القطرية» أن عمليات زيادة حصتها فى «جهينة» جزء من إستراتيجيتها المستمرة لتوسيع نشاط إنتاج الألبان والعصائر ومواصلة مسار نمو الشركة فى المنطقة.

ورجحت فى ردها على «المال» أن تحقق عوائد كبيرة فى ظل نمو السوق المتوقع وتوافر شبكة توزيع قوية لدى «جهينة» المصرية.

يذكر أن شركة «بلدنا القطرية» رفعت حصتها بشكل تدريجى فى «جهينة للصناعات الغذائية المصرية» لتصل إلى %15.03 فى يونيو الماضي، بدلا من %10.13 فى 2021.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن (بلدنا) تسعى للسيطرة على حصة أكبر من شركة «جهينة» المصرية خلال الفترة المقبلة، فى ظل مستهدفاتها للانتشار بقوة فى السوق المحلية.

ويتوزع هيكل ملكية «جهينة للصناعات الغذائية» بنحو %50 لشركة «فرعون» للاستثمارات -المملوكة لرجل الأعمال صفوان ثابت وشركاء آخرين-، و%15 لصالح «بلدنا القطرية»، و%10 لـ«ريمكو للاستثمارات»، والباقى أسهم حرة التداول، ويبلغ رأسمالها نحو 941.4 مليون جنيه.

وسجلت «جهينة» صافى ربح بلغ 339.41 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023، مقابل 144.41 مليون فى الفترة نفسها من 2022. وارتفعت مبيعات الشركة إلى 3.42 مليار جنيه، مقابل 2.4 مليار، خلال فترتى المقارنة على الترتيب.