«بلدريا» تستهدف الحصول على تمويلات بنكية بقيمة 150 مليون جنيه لاستكمال «باراجون»

خلال النصف الأول من العام القادم

تستهدف شركة «بلدريا» للتطوير العقارى ، الحصول على تمويلات بنكية خلال النصف الأول من العام القادم بقيمة 150 مليون جنيه وذلك لاستكمال أعمال التنفيذ لمشروع باراجون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

و يعد مشروع «باراجون» أول المشروعات الذكية لشركة «بلدريا» فى السوق المحلية باستثمارات تصل الى 500 مليون جنيه، ويقام على مساحة 4300 متر مربع، ومساحته البنائية تبلغ 23 ألف متر، ومن المخطط أن يكتمل تنفيذ المشروع بنهاية 2022.

وقال المهندس محمد بدير رئيس مجلس إدارة بلدريا العقارية، إن الشركة وقعت عقود تنفيذ مشروع باراجون بالعاصمة الإدارية، مع شنايدر إلكتريك لتقديم حلول إدارة المبانى الذكية، ومكتب سبيس الاستشارى للإشراف على التنفيذ، وشركة «أساس» للمقاولات لتنفيذ الإنشاءات.

بدير: 200 مليون عقود المقاولات مع شركة أساس للتنفيذ

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ المال أن عقد المقاولات التى تم توقيعه مع شركة أساس للمقاولات تبلغ قيمته 200 مليون جنيه حيث تنتهى الشركة من تنفيذ كافة أعمال الإنشاءات بالمشروع بنهاية عام 2022 .

و قال إن المشروع يقع فى منطقة المال والأعمال وتستهدف الشركة ضخ 100 مليون جنيه فى أعمال الإنشاءات العامين الجارى والمقبل.

واضاف إن إختيار العاصمة جاء بناء على دراسة للسوق العقارية ومدن الجيل الرابع وما تقدمه شركة العاصمة الإدارية من خدمات متكاملة تساعد المطورين على النجاح وتدعم المشروعات المختلفة.

ولفت إلى إن مشروع باراجوان يتكون من 7 طوابق ويضم 205 وحدات إدارية.

وأضاف أن شركة «ايرا كوميرشال» تتولى التسويق والمبيعات وتتولى شركة «حافظ كونسلت» الاستشارات المعمارية وتشرف شركة pce على التنفيذ.

وأشار رئيس مجلس إدارة بلدريا العقارية، إلى أن الشركة انتهت من بيع ما يقرب من %45 من المشروع على الرغم من الظروف التى شهدها السوق مع تداعيات أزمة فيروس كورونا .

وتأسست شركة بلدريا للتطوير العقارى فى 2018 لتكون متخصصة فى المبانى الإدارية والتجارية الذكية وتنفذ اولى مشروعاتها فى العاصمة الإدارية الجديدة.