بلجيكا مبتكرة السنافر تحتفل بعيد ميلادها ال 60

خالد بدر الدين: تحتفل بلجيكا ببلوغ شخصيات السنافر إلكرتونية رمز الثقافة البلجيكية والتراث البلجيكي عامها الستين عبر إتاحة الفرصة لعشاقها ليعيشوا في قريتها ويقوموا بجولة عبر تقنية الواقع الافتراضي في غاباتها وكهوفها. وذكرت وكالة رويترز أن مركز المعارض في بروكسل غقد معرضا باسم سميرف إكسبر

خالد بدر الدين:

تحتفل بلجيكا ببلوغ شخصيات السنافر إلكرتونية رمز الثقافة البلجيكية والتراث البلجيكي عامها الستين عبر إتاحة الفرصة لعشاقها ليعيشوا في قريتها ويقوموا بجولة عبر تقنية الواقع الافتراضي في غاباتها وكهوفها.

وذكرت وكالة رويترز أن مركز المعارض في بروكسل غقد معرضا باسم سميرف إكسبرينس أو (تجربة السنافر) التي يستضيفها حيث يعيش رواد المعرض والزائرون في قرية السنافر بمنازلها التي تأخذ شكل الفطر ويقومون بجولة عبر تقنية الواقع الافتراضي بينما يتصدون لشرشبيل الشرير عدو السنافر.

وحققت عائلة السنافر وتصديها لشرشبيل الذي يريد تحويلها إلى ذهب نجاحا على مستوى العالم بلغ ذروته بفيلم قدمته هوليوود عام 2011 وحقق إيرادات قدرها 500 مليون دولار.

وقالت كلوي بوفاي المتحدثة باسم المعرض ”السنافر رمز للثقافة البلجيكية والتراث البلجيكي كما يأمل المنظمون أن ينتقل المعرض إلى دول أوروبية أخرى بالإضافة إلى الولايات المتحدة وآسيا خلال الأعوام الخمسة المقبلة .

ويتحدث الناس فى بلجيكا أكثر من لغة ولكن أصبحت السنافر رمزا يوحد أبناء بلجيكا مثل الشوكولاتة والوافل والجعة والمنتخب الوطني لكرة القدم.

وحقق الرسام بيير كوليفورد الذي كان يكتب تحت الاسم المستعار (بييو) نجاحا مذهلا بطريق الصدفة حين ابتكر السنافر عام 1958، فقد صنعها في البداية لتكون شخصيات ثانوية في سلسلة القصص المصورة التي كان بطلاها (جوهان وبيويت) ودارت أحداثها في العصور الوسطى.

وبعد رد فعل جماهيري مذهل وطلب المزيد من مغامرات السنافر حول الفنان البلجيكي تلك الكائنات ذات البشرة الزرقاء إلى أبطال في سلسلة قصص مصورة في العام التالي.