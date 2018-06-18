بلجيكا توجه إنذارا لمنتخبات المونديال بثلاثية في بنما

علي المصري وجه منتخب بلجيكا إنذارا لجميع المنتخبات المشاركة في كأس العالم "روسيا 2018"، بالفوز على منتخب بنما بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب فيست الأوليمبي، في اطار منافسات الجولة اﻷولي من المجموعة السابعة للمونديال. أحرز دريس ميرتنز الهدف الأول للمنتخب البلجيكي بتسديدة رائعة

علي المصري

وجه منتخب بلجيكا إنذارا لجميع المنتخبات المشاركة في كأس العالم “روسيا 2018″، بالفوز على منتخب بنما بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب فيست الأوليمبي، في اطار منافسات الجولة اﻷولي من المجموعة السابعة للمونديال.

أحرز دريس ميرتنز الهدف الأول للمنتخب البلجيكي بتسديدة رائعة في الدقيقة 47، ثم سجل روميلو لوكاكو الهدفين الثاني والثالث في الدقيتين 69 و75.

بتلك النتيجة يعتلي منتخب بلجسكا صدارة المجموعة السابعة برصيد ثلاثة نقاط، انتظارا لنتيجة لقاء تونس وإنجلترا الذي يقام ضمن المجموعة ذاتها بعد قيل، فيما يقبع منتخب بنما في المركز اﻷخير بالمجموعة بدون رصيد من النقاط.