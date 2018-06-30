بلجيكا تمنح تلفزيونات مجانية للمواطنين في هذه الحالة

خالد بدر الدينأعلنت اليوم السبت سلسلة متاجر لبيع الأجهزة الكهربائية ببلجيكا أنها سترد المبالغ التى دفعها المواطنون الذين اشتروا أجهزة تلفزيون خصيصا من أجل متابعة مباريات كأس العالم إذا سجل الفريق البلجيكي أكثر من 15 هدفا.وذكرت وكالة رويترز أن بلجيكا سجلت 9 أهداف في ثلاث مباريات في دور المجموعات

خالد بدر الدين



أعلنت اليوم السبت سلسلة متاجر لبيع الأجهزة الكهربائية ببلجيكا أنها سترد المبالغ التى دفعها المواطنون الذين اشتروا أجهزة تلفزيون خصيصا من أجل متابعة مباريات كأس العالم إذا سجل الفريق البلجيكي أكثر من 15 هدفا.

وذكرت وكالة رويترز أن بلجيكا سجلت 9 أهداف في ثلاث مباريات في دور المجموعات بكأس العالم لكرة القدم لتتفوق على أي فريق آخر بنهائيات روسيا.

وأكد المهاجم دريس ميرتنز اليوم السبت أنه يستعد لتسجيل المزيد من الأهداف لنيل هدية خاصة بعد أن سجل هدفا رائعا في الفوز على بنما في اللقاء الأول وإن أصدقاءه في بلجيكا يعتمدون عليه لمساعدة المنتخب في تسجيل 16 هدفا مقابل الحصول على هدية.

وأضاف ميرتنز مازحا أن أصدقاءه اشتروا أجهزة تلفزيون لمشاهدة مباريات كأس العالم وأنه يفكر في تسجيل الكثير من الأهداف ليحصل أصدقاؤه على تلفزيونات مجانية.

وأوضح لاعب نابولي الإيطالي من مقر تدريبات بلجيكا في موسكو أنه سيبذل أقصى جهده استعدادا لمواجهة اليابان في دور 16 بعد غد الاثنين والعمل على تسجيل المزيد من الأهداف لتصبح بلجيكا صاحبة أعلى الأهداف فى هذه المسابقة العالمية.