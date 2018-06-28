بلجيكا تفوز بصعوبة على إنجلترا وفوز شرفي لتونس

_ اللعب النظيف يؤهل اليابان مع كولومبيا عن "الثامنة" ويقصي السنغالعلي المصريحسم منتخب بلجيكا صدارة المجموعة السابعة لكاس العالم "روسيا 2018"، بفوزه الصعب علي انجلترا بهدف نظيف،في الجولة الثالثة والاخيرة من دور المجموعات للمونديال، فيما خققت تونس الفوز الافريقي الوحيد في البطولة يهدفين مقاب

_ اللعب النظيف يؤهل اليابان مع كولومبيا عن “الثامنة” ويقصي السنغال





علي المصري

حسم منتخب بلجيكا صدارة المجموعة السابعة لكاس العالم “روسيا 2018″، بفوزه الصعب علي انجلترا بهدف نظيف،في الجولة الثالثة والاخيرة من دور المجموعات للمونديال، فيما خققت تونس الفوز الافريقي الوحيد في البطولة يهدفين مقابل هدف.

وأحرز عدنان يانوزاي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51، لترفع بلجيكا رصيدها في ختام المجموعة إلى 9 نقاط مقابل 6 لانجلترا علما بأن المنتخبين ضمنا تأهلهما إلى ثمن النهائي في الجولة الماضية، مقابل 3 نقاط لتونس، وتقبع بنما في قاع المجموعة بدون رصيد من النقاط.

تونس تحقق الفوز الإفريقي الوحيد بالمونديال





وفي المباراة الاخري بالمجموعة والتي اقيمت ضمن التوقيت ذاته، حققت تونس فوزا شرفيا بهدفين مقابل هدف.

تقدمت بنما بهدف سجله خوسيه لويس رودريجيز في الدقيقة 33، بعدما اصطدمت تسديدته بأقدام ياسين مرياح مدافع تونس، قبل ان يعادل فخرالدين بن يوسف النتيجة لنسور قرطاج، في الدقيقة 51، قبل ان يضيف وهبي الخزري الهدف الثاني لتونس في الدقيقة 66.

اللعب النظيف يحسم المتأهلين





وفي المجموعة الثامنة، حققت اليابان سابقة تاريخية في بطولات كأس العالم، بتأهلها إلى الدور ثمن النهائي من مونديال روسيا، رغم خسارة منتخب الساموراي أمام بولندا 0-1 مساء الخميس، فيما سقطت السنغال في نفس التوقيت أمام كولومبيا بالنتيجة ذاتها.

وتأهلت كولومبيا بصفتها متصدرة للمجموعة برصيد 6 نقاط، فيما تقاسم المنتخبان الياباني والسنغالي المركز الثاني بعد تعادلهما في كل شيء “النقاط، فارق الأهداف، الأهداف المسجلة، المواجهات المباشرة”.

وتنص قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على أنه وفي حال تعادل منتخبان في الدور الأول من كأس العالم في البنود السابقة الذكر، يتم اللجوء إلى اللعب النظيف “البطاقات الحمراء والصفراء”.

وفي المباريات الثلاث، حصلت اليابان على رصيد -4 مقابل -6 للسنغال، لتضمن الأولى تأهّلها إلى النهائيات بصفتها صاحبة المركز الثاني، لتصبح أول منتخب في تاريخ البطولة يتأهّل إلى الأدوار الإقصائية تبعا لهذه القاعدة، وباتت السنغال أول منتخب يتم إقصاؤه بهذه الطريقة أيضا.

بتلك النتائج تلتقي بلجيكا متصدرة المجموعة السابعة مع اليابان ثاني المجموعة الثامنة، فيما تلتقي انجلترا ثاني المجموعة السابعة، مع كولومبيا اول المجموعة الثامنة.

فيما ودعت منتخبات السنغال وبولندا عن المجموعة الثامنة، ومنتخبي تونس وبنما عن المجموعة السابعة.