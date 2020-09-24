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بلجيكا تعلن عن توفير لقاح ضد «كورونا» الربيع المقبل

تسليم اللقاحات من قبل شركة "سانوفي" سيتم على دفعات شهرية
مصطفى الجُدي 9:32 م, الخميس, 24 سبتمبر 20 9:32 م, الخميس, 24 سبتمبر 20

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أعلنت وزيرة الصحة في بلجيكا ماغي دوبلوك، أن أول اللقاحات المضادة لـ”كوفيد 19″ ستتوفر في بلادها اعتبارا من مارس المقبل.

وجاء الإعلان خلال مقابلة أجرتها دوبلوك مع إذاعة محلية ناطقة بالفرنسية اليوم، أكدت خلالها أن تسليم اللقاحات من قبل شركة “سانوفي” سيتم على دفعات شهرية.

وردا على سؤال حول أوائل المستفيدين من اللقاحات، أوضحت دوبلوك أنه “سيتم إعطاء اللقاحات أولا للعاملين في المجال الصحي، ومن ثم للأشخاص الأكثر ضعفا ككبار السن مثلا”.

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يذكر أن مجلس الأمن البلجيكي كان رفع أمس قيود السفر للخارج بصرف النظر عن الوضع الوبائي للوجهة المقصودة، كما اختصر مدة الحجر الصحي لسبعة أيام بدل أربعة عشر، وخفف قواعد ارتداء الكمامات في المدن.

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بقلم مصطفى الجُدي

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