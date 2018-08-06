بلجيكا تستثمر فى مصر أكثر من الدول العربية مجتمعة

هبة حامد:قد لا تتخيل أن الإستثمارات التى ضختها احدى دول الإتحاد الأوروبى فى مصر خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى المنقضى 2017 – 2018 فاقت مثيلتها من الدول العربية مجتمعة ومنها السعودية والإمارات ، فقد كشف التقرير الإحصائى للبنك المركزى الصادر ، اليوم الإثنين ، عن قيام دولة بلجيكا

هبة حامد:

قد لا تتخيل أن الإستثمارات التى ضختها احدى دول الإتحاد الأوروبى فى مصر خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى المنقضى 2017 – 2018 فاقت مثيلتها من الدول العربية مجتمعة ومنها السعودية والإمارات ، فقد كشف التقرير الإحصائى للبنك المركزى الصادر ، اليوم الإثنين ، عن قيام دولة بلجيكا بضخ إستثمارات مباشرة فى مصر خلال الفترة من يونيو 2017 وحتى نهاية مارس الماضى ، بقيمة إجمالية بلغت ما يقرب من 1,8 مليار دولار ، فى المقابل سجلت الإستثمارات الإجمالية التى ضختها الدول العربية مجتمعة خلال نفس الفترة 1,7 مليار دولار.



أشار التقرير الى قيام الدولة الأوروبية بضخ استثمارات 628.6 مليون دولار فى الربع الثالث (يناير – مارس) من العام المالى 2017-2018 ، مقابل 521.6 مليون دولار فى الربع الثانى و 638.4 مليون فى الربع الأول.

وتأتى بلجيكا فى المركز الثانى بين الدول التى استثمرت فى مصر خلال الربع الثالث بعد بريطانيا التى احتلت المركز الأول وبلغت استثماراتها أكثر من 1.3 مليار دولار خلال هذا الربع المالى فقط.

يذكر أن السودان كانت هي الدولة العربية التي حققت أقل حجم للاستثمارات في السوق المصري بقيمة .2 مليون دولار تليها ليبيا بحجم استثمارات 1.4 مليون دولار، ثم اليمن بحجم استثمارات 1.9 مليون دولار، فيما حققت الإمارات العربية المتحدة القيمة الأكبر للاستثمارات بين الدول العربية بقيمة 986.7 مليون دولار تليها في الدول العربية الأكبر استثمارًا السعودية بحجم استثمارات 242.7 مليون جنيه.

كانت سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، أكدت على أن مصر سوق مفتوحة للاستثمارات البلجيكية، وأن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددا من الحوافز للمستثمرين ، مشيرة الى أن الإستثمارات البلجيكية تتوزع على أكثر من 160 شركة فى مجالات مختلفة

