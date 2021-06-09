بلجيكا الأعلى أوروبيا فى متوسط الإيرادات الضريبية السنوية لكل مركبة

إحتلت بلجيكا المركز الأول على مستوى الاتحاد الأوروبي؛ من حيث متوسط الإيرادات الضريبية السنوية لكل مركبة والذى بلغ 3287 يورو؛ وفق أحدث تقديرات المنظمة الأوروبية لمصنعى السيارات فى مسح أجرته على الأسواق الرئيسية للسيارات بالاتحاد الأوروبى وشمل 13 دولة.

فى المرتبة الثانية حلت النمسا التى سجلت 2678 يورو كمتوسط إيرادات ضريبية لكل مركبة، فى حين حلت فنلندا فى المركز الثالث بواقع 2523 يورو، وتبعتها أيرلندا بقيمة 2438 يورو ثم الدنمارك 2251 يورو.

أما هولندا فسجلت متوسط إيرادات ضريبية لكل مركبة سنويا بواقع 2158 يورو لتحتل بذلك المركز السادس على مستوى الاتحاد الأوروبى وفق مسح المنظمة الأوروبية لمصنعى السيارات، فى حين جاءت ألمانيا فى المركز السابع بقيمة 1963 يورو وتبعتها فرنسا التى سجلت 1911 يورو.

جاءت إيطاليا فى المركز التاسع بمتوسط ايرادات ضريبية سنوية تبلغ 1727 يورو وتبعتها السويد التى سجلت 1561 يورو ثم البرتغال بواقع 1528 يورو فيما بلغ المتوسط فى اليونان 1264 يورو.

إسبانيا أقل دولة فى العائدات بواقع 1068 يورو

حسمت إسبانيا المركز الثالث عشر بقيمة 1068 يورو كمتوسط ايرادات ضريبية سنوية لكل مركبة؛ لتكون بذلك الدولة الأوروبية الأقل فى الرسوم الضريبية المفروضة على السيارات وفق مسح المنظمة الأوروبية لمصنعى السيارات.