بلتون: 35-45% ارتفاعا متوقعا بأسعار الوقود الربع اﻷول من 2018-2019

أسماء السيد:توقعت بحوث "بلتون" ارتفاعًا بأسعار الوقود بما يتراوح ما بين 35-45% في المتوسط خلال الربع اﻷول من العام المالي 2018-2019 مما سيؤدي لارتفاع التضخم ما بين 3:5% خلال الفترات المقبلة .وتوقعت "بلتون" في مذكرة بحثية صادرة عنها اليوم، أن يُبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة خلال النصف الثان

أسماء السيد:

توقعت بحوث “بلتون” ارتفاعًا بأسعار الوقود بما يتراوح ما بين 35-45% في المتوسط خلال الربع اﻷول من العام المالي 2018-2019 مما سيؤدي لارتفاع التضخم ما بين 3:5% خلال الفترات المقبلة .

وتوقعت “بلتون” في مذكرة بحثية صادرة عنها اليوم، أن يُبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة خلال النصف الثاني اﻷول من العام المالي الحالي نظرًا لارتفاع معدل التضخم بعد الارتفاع المرتقب في أسعار البترول.

وكشفت وكالة رويترز عن بعض مؤشرات مشروع موازنة العام المالي 2018-2019 وتستهدف ان يبلغ عجز الموازنه 439 مليار جنيه ليمثل 8.4% من اجمالي الناتج المحلي مقارنة بنسبة متوقعة من “بلتون” عند 8.7% من اجمالي الناتج المحلي، نتيجة ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية المتوقع عند 120 مليار جنيه.

وحددت وازرة المالية اسعار البترول عند 67 دولار للبرميل في مشروع الموازنة للعام المالي 2018-2019 مقارنة بـ 55 دولار للبرميل خلال العام المالي الحالي.