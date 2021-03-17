«بلتون» : 30% نموًّا متوقعًا في ربحية قطاع الأسمدة بالربع الأول من 2021

توقّع بنك استثمار بلتون تحقيق قطاع الأسمدة ارتفاعًا قويًّا في أرباحه، بنسبة تتراوح بين 20 و30% خلال الربع الأول من العام الحالي.

بدعم ارتفاع الطلب وزيادة الأسعار

قال على عفيفي، محلل قطاع البتروكيماويات فى بنك استثمار بلتون، إن هذا النمو المتوقع بالربحية يأتي بدعم زيادة الطلب، والارتفاع القوي لأسعار الأسمدة خلال هذه الفترة بنسبة 50%، مقارنة بالفترة المثيلة من العام الماضي.

وأوضح عفيفي أن أسعار الأسمدة سجلت مستويات 360 دولارًا فى الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ240 دولارًا للفترة المناظرة من 2020، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج من غاز، وبترول، ومن ثم انعكست على ربحية الشركات.

ويرى أن ارتفاع أسعار إمدادات الغاز يعود بشكل أساسي إلى زيادة الطلب عليها فى فصل الشتاء.