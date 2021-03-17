بورصة وشركات

«بلتون» : 30% نموًّا متوقعًا في ربحية قطاع الأسمدة بالربع الأول من 2021

بدعم ارتفاع الطلب وزيادة الأسعار
منى عبدالباري 7:08 م, الأربعاء, 17 مارس 21 7:08 م, الأربعاء, 17 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

توقّع بنك استثمار بلتون تحقيق قطاع الأسمدة ارتفاعًا قويًّا في أرباحه، بنسبة تتراوح بين 20 و30% خلال الربع الأول من العام الحالي.

بدعم ارتفاع الطلب وزيادة الأسعار

قال على عفيفي، محلل قطاع البتروكيماويات فى بنك استثمار بلتون، إن هذا النمو المتوقع بالربحية يأتي بدعم زيادة الطلب، والارتفاع القوي لأسعار الأسمدة خلال هذه الفترة بنسبة 50%، مقارنة بالفترة المثيلة من العام الماضي.

اقرأ أيضا  الأسهم الأوروبية تقفز الثلاثاء بقيادة قطاع السيارات

وأوضح عفيفي أن أسعار الأسمدة سجلت مستويات 360 دولارًا فى الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ240 دولارًا للفترة المناظرة من 2020، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج من غاز، وبترول، ومن ثم انعكست على ربحية الشركات.

ويرى أن ارتفاع أسعار إمدادات الغاز يعود بشكل أساسي إلى زيادة الطلب عليها فى فصل الشتاء.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم منى عبدالباري

ملف الكاتب منى عبدالباري

اقرأ أيضاً

أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأربعاء 17-3-2021

المال - خاص 5:33 م, الأربعاء, 17 مارس 21

أمجد عارف : تدشين شركة للطيران الداخلي منخفضة التكلفة قريبًا

ياسمين فواز 5:29 م, الأربعاء, 17 مارس 21

الرقابة المالية تبحث مع شركات إدارة الأصول تنشيط الاستثمار المؤسسي في سوق المال

منى عبدالباري 2:36 م, الأربعاء, 17 مارس 21

122.7 مليون جنيه مساندات من القابضة المعدنية للحديد والصلب خلال 6 أشهر

منى عبدالباري 2:28 م, الأربعاء, 17 مارس 21

الأسهم الأوروبية تستقر الأربعاء قبيل قرار «الاحتياطي الفيدرالي»

محمد عبد السند 2:18 م, الأربعاء, 17 مارس 21

«الشرقية للدخان» تبيع مليون سهم خزينة جديدة في البورصة المصرية

رجب عزالدين 1:44 م, الأربعاء, 17 مارس 21