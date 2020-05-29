بلتون : 3 عوامل تقود نمو ربحية مستشفى كليوباترا خلال الربع الأول

توقعت مجموعة مستشفيات كليوباترا نمو أرباحها بمعدل 50% خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما أرجعته وحدة أبحاث بنك الاستثمار "بلتون" إلى 3 عوامل

توقعت مجموعة مستشفيات كليوباترا نمو أرباحها بمعدل 50% خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما أرجعته وحدة أبحاث بنك الاستثمار “بلتون” إلى 3 عوامل.

ورجحت “كليوباترا”، في بيان أرسلته للبورصة مؤخرا، استقرار هوامش مجمل الربح، وهوامش الربح عند مستويات 37 و30% بالترتيب خلال الفترة المذكورة.

وقالت “بلتون”، في ورقة بحثية وصلت “المال”، أن العامل الأول في نمو الربحية المتوقع يتمثل في ارتفاع قوى للإيرادات، والثاني تراجع اضمحلال أوراق القبض ومصروفات خطة الحوافز، وأخيرا تحقيق هوامش تشغيلية أفضل من الخدمات المضافة حديثا.

وأوضحت “بلتون” أن المجموعة توقعت نمو إيرادات الربع الأول بنسبة 22% لتتجاوز 500 مليون جنيه في الربع الأول من 2020 (بانخفاض 6% عن تقديراتنا)، فضلا عن ذلك، تتوقع الشركة نمو صافي الربح بما يزيد عن 83 مليون جنيه (بانخفاض 15% عن التقديرات).

يذكر أن المجموعة قد قالت في بيانها أن نمو الإيرادات تراوح بين 25% و 30% في أول شهرين من 2020، بدعم من النتائج القوية في أصول المجموعة الأقدم (مستشفياتها الأربعة) ومن زيادة الخدمات المضافة حديثاً (عيادات شاملة ومستشفيين جديدتين).

وتوقعت “بلتون” تباطؤ هذا النمو منذ منتصف مارس بعد بدء انتشار فيروس كوفيد-19 وفرض حظر تجول في كافة أنحاء الجمهورية، مما أثر على معدلات التشغيل لدى المجموعة (وخاصة العيادات الخارجية).

ورجحت الورقة البحثية استمرار هذا الاتجاه حتى الربع الثاني من 2020، مع تراجع أعداد المرضى في ضوء تقليل حظر التجول لعدد ساعات العمل، متوقعة ميل بعض المرضى لتأجيل الزيارات غير الضرورية للمستشفيات خوفاً من أي عدوى محتملة من الأماكن المزدحمة.

وفي محاولة من مجموعة كليوباترا لتعويض بعض التراجع الذي شهدته أعداد زيارات المرضى في الربع الثاني من 2020، وسعّت نطاق خدماتها المقدمة لتحسين خدمة مرضاها من خلال تقديم استشارات وخدمات التحليل من المنزل، وخدمات التطبيب عن بعد (من خلال مكالمات فيديو) والسماح للمرضى بالتواصل مباشرة مع الأطباء مما يدعم التباعد الاجتماعي ويحد من خطر الإصابة.

فضلا عن ذلك، تسمح الخدمة الموحد الجديدة من خلال الكول سنتر الخاص بالمجموعة باستقبال مكالمات المرضى وتمكّن المجموعة من الاتصال بالمرضى مباشرة لمتابعة الحالات وتعافي المرضى.

وأوصت الورقة البحثية الصادرة عن “بلتون” بشراء السهم مع تحديد قيمة عادلة قدرها 6.9 جنيه، علما بأن السهم يتداول حالياً على شاشات البورصة عند مستوى 5.05 جنيه.