«بلتون» يوصي بشراء أسهم 6 بنوك في البورصة المصرية

32 % ارتفاعًا في أرباح البنوك في الربع الأولمنى عبدالباريأوصى بنك استثمار بلتون بشراء أسهم 5 بنوك بالبورصة المصرية، في ضوء نتائج الربع الأول التي تجاوزت توقعات بنك الاستثمار، فيما أوصى بالاحتفاظ بأسهم 4 بنوك أخرى.وتصدر البنك التجاري الدولي قائمة الأسهم التي حازت توصية بالشراء مع سعر مستهدف 103

32 % ارتفاعًا في أرباح البنوك في الربع الأول

منى عبدالباري

أوصى بنك استثمار بلتون بشراء أسهم 5 بنوك بالبورصة المصرية، في ضوء نتائج الربع الأول التي تجاوزت توقعات بنك الاستثمار، فيما أوصى بالاحتفاظ بأسهم 4 بنوك أخرى.

وتصدر البنك التجاري الدولي قائمة الأسهم التي حازت توصية بالشراء مع سعر مستهدف 103 جنيهات، وسهم كريدي أجريكول مصر، بسعر مستهدف 60.60 جنيه، وبنك البركة بسعر مستهدف 16.01 جنيه، وبنك التعمير والإسكان بسعر مستهدف 69.10 جنيه، وسهم بنك أبو ظبي الإسلامي مصر بسعر مستهدف 21 جنيها، وبنك فيصل بسعر مستهدف 24.10 جنيه.

وكانت البنوك التي جاءت توصيتها بالاحتفاظ هي؛ قطر الوطني الأهلي بسعر مستهدف 63.40 جنيه، وقناة السويس بسعر مستهدف 15.13 جنيه، وسهم المصري الخليجي بسعر مستهدف 1 دولار، وسهم بنك تنمية الصادرات بسعر مستهدف 15.50 جنيه.

وقال بلتون في تقرير بحثي تلقى المال نسخة منه إن الربع الأول من 2018 كان إيجابيا بصفة عامة للبنوك، حيث سجلت نموًا جيدًا بالأرباح التشغيلية مع نمو أقوى من التوقعات للقروض في ضوء استقرار جودة الأصول ومقاييس هيكل رأس المال.

وتابع: أعلنت ستة بنوك تستحوذ على حصة سوقية 25% عن نتائج أعمال إما أكبر بنحو طفيف، أو وفق توقعاتنا، فضلًا عن ذلك، جاءت نتائج أعمال بنوك التعمير والإسكان وكريدي أجريكول وفيصل أعلى من توقعاتنا وتقديرات السوق، بفضل نمو الأرباح من الفوائد بوتيرة أسرع من التوقعات في (بنك التعمير والإسكان)، وبفضل رد مخصصات في (بنك كريدي أجريكول) وتسجيل مكاسب غير متكررة في (بنك فيصل).

وكانت نتائج مصرف أبوظبي الإسلامي الوحيدة التي جاءت أقل من توقعاتنا، رغم تضاعف أرباحه مقارنة بالربع الأول من 2017، وذلك نتيجة ارتفاع المخصصات.

وبصفة عامة، ارتفعت أرباح البنوك في الربع الأول من 2018 بنسبة 32% مقارنة بالربع الأول من 2017 و22% مقارنة بالربع الرابع من 2017، مع متوسط عائدات على حقوق المساهمين بنحو 30% مقابل 25% في الربع الرابع من 2017 و27% في الربع الأول من 2017.

وجاءت الأرباح مدعمة بارتفاع الأرباح التشغيلية (صافي الأرباح من الفوائد وغير الفوائد)، التي تقدمت بنسبة 22% على أساس سنوي و5% على أساس ربع سنوي، متفوقة على إجمالي النمو المحقق في المصروفات التشغيلية (+11% على أساس سنوي، -4% على أساس ربع سنوي) ومصحوبة بانخفاض معدل الضريبة الفعلي لبعض البنوك (كريدي أجريكول مصر وأبوظبي الإسلامي مصر وقناة السويس والبركة والبنك المصري الخليجي وبنك التعمير والإسكان).