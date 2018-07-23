«بلتون» يضع 3 محفزات لسهم الشرقية للدخان

- تتمثل في أسعار البيع وتوزيعات الأرباح وبيع الأراضي غير المستغلةمصطفى طلعتوضع بنك الاستثمار "بلتون" 3 محفزات تدعم نمو سهم الشرقية للدخان - ايسرين كومباني، مستقبلا، بينما خفض البنك القيمة العادلة للسهم إلى 221 جنيها، بزيادة 40% عن السعر السوقي الحالي عند 157 جنيها.وقال "بلتون" في ورقة بح

– تتمثل في أسعار البيع وتوزيعات الأرباح وبيع الأراضي غير المستغلة

مصطفى طلعت



وضع بنك الاستثمار “بلتون” 3 محفزات تدعم نمو سهم الشرقية للدخان – ايسرين كومباني، مستقبلا، بينما خفض البنك القيمة العادلة للسهم إلى 221 جنيها، بزيادة 40% عن السعر السوقي الحالي عند 157 جنيها.

وقال “بلتون” في ورقة بحثية وصلت “المال”، أن المحفزات تتمثل في تطبيق زيادات أخرى في أسعار البيع بالتجزئة وتسليم المصنع نتيجة الزيادات الضريبية الأخرى المحتملة، مع تعديل نظام الضريبة الأساسي الحالي (التي تجري مفاوضات بشأنها خلال الفترة الحالية)، أما الحافز الثاني فهو توزيعات أرباح استثنائية بعد إصدار القوائم المالية المقبلة تصل إلى عائدة قدره 6%.

ويتمثل الحافز الثالث، وفقا لبلتون، البيع المحتمل لبعض قطع أراضي الشركة غير المستغلة؛ مما سيؤدي على الأرجح لتوزيعات أرباح استثنائية أيضًا، خاصة في ضوء الإرادة السياسية الواضحة لسحب مزيد من النقدية من الشركة (55% مملوكة للحكومة من خلال الشركة القابضة للصناعات الكيماوي).

وفي سياق متصل، قال البنك إنه خفض تقييمه للسهم 14% إلى 221 جنيها، نتيجة قيام الشركة برفع أسعار السجائر مؤخرًا بنسبة أقل من المتوقع لتطبيق رسوم ضريبة تأمين صحي قدرها 75 قرشًا على كل عبوة.

جدير بالذكير، أنه بين عامي 2011 و 2017، كانت ترفع شركة الشرقية للدخان أسعار البيع بالتجزئة باستمرار، وذلك بعد القرارات الحكومية برفع الضرائب بما يزيد عن نسبة الزيادة التصاعدية في الضرائب، الأمر الذي أدى في النهاية إلى نمو سنوي تراكمي لسعر تسليم المصنع 14%.

لكن هذه المرة الأولى التي تكون فيها قائمة أسعار الشركة التي وضعتها (بدءًا من 12 يوليو) مجرد تمرير لزيادة ضريبة التأمين الصحي للمستهلكين، مع متوسط مرجح لسعر تسليم المصنع دون تغيير بشكل كبير عن الربع الثالث من 2018 محقق (آخر ربع عام معلن)، بناءً على حساباتنا.

وفي هذا الإطار، قال بنك الاستثمار بلتون أنه خفض التقديرات الخاصة بأسعار السجائر في عام 2019 ما نتج عنه خفض تراكمي 6 % لتوقعات الإيرادات بين 2019-2021، مضيفا: “خفضّنا توقعاتنا لهوامش الربحية لنفس الفترة بمتوسط 4 نقاط (بالمقارنة مع تواقعتنا السابقة) متأثرة سلبا بارتفاع المصروفات التشغيلية (إذ شكلت الرواتب والأجور 32% من تكلفة المبيعات لعام 2017).

وتوقع ارتفاع الإيرادات 4% وتتراجع الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب 11% في 2019، بينما رجح نمو سنوي تراكمي للإيرادات والربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب وإعادة الهيكلة 11% و 20% على التوالي خلال الفترة من 2019 وحتى 2023.