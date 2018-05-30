بلتون يرفع تقييمه لسهم إم إم جروب للتجارة إلى 20 جنيهًا

مصطفى طلعترفع بنك الاستثمار "بلتون" القيمة العادلة لسهم إم إم جروب للتجارة والصناعة العالمية إلى 20 جنيهًا، بزيادة نحو 16% عن السعر الحالي الذي يتداول به في البورصة عند 17 جنيها، وذلك مدعوما بإعلان الشركة الاستحواذ على مجموعة تمويل المالية، بالإضافة إلى النمو القوي في سوق المدفوعات الإلكترونية.

مصطفى طلعت

رفع بنك الاستثمار “بلتون” القيمة العادلة لسهم إم إم جروب للتجارة والصناعة العالمية إلى 20 جنيهًا، بزيادة نحو 16% عن السعر الحالي الذي يتداول به في البورصة عند 17 جنيها، وذلك مدعوما بإعلان الشركة الاستحواذ على مجموعة تمويل المالية، بالإضافة إلى النمو القوي في سوق المدفوعات الإلكترونية.

يشار إلى أن تحالف استثمارى مكون من شركات “ابتكار” للتمويل، و”TCV”، و”أكواير” للاستثمار، قد استحوذ على 87 % من رأسمال شركة “تمويل” القابضة، فى صفقة لامست 315 مليون جنيه، مقابل تخارج شركة أوراسكوم للتنمية.

وأوضح “بلتون”، في ورقة بحثية وصلت “المال” أنه رفع تقييمة لاستثمارات الشركة في مجال الدفع الإلكتروني بنحو 50% بدعم النمو الملحوظ في استخدام خدمات الدفع الإلكتروني مقارنة بمستوياتها في 2014 (ارتفع إجمالي تعاملات فوري أكثر من 3 مرات خلال الفترة من 2015-2017)، مشيرا إلى الاستمرار في التوسعات بنقاط البيع اذ ارتفعت نقاط بيع شركة Bee إلى 50 ألف حاليًا (من 35 ألف بنهاية 2017) وارتفعت نقاط بيع مصاري إلى 55 ألف (من 49 ألف).

ويرى البنك احتمالات نمو قوية لمجموعة تمويل على صعيد مضاعف القيمة الدفترية لتصل إلى 3 مرات مقارنة بـ 1.6 مرة، بفضل تواجد إم إم جروب القوي في السوق، علماً بأن شركة سي آي كابيتال تتداول بمضاعف قدره 4 مرات، في حين تُتداول التوفيق للتأجير التمويلي بمضاعف مرتين.

وأشار “بلتون” إلى محفزات إضافية لتقييم “إم إم جروب” انطلاقا من تنفيذ صفقة الاستحواذ المرتقب على i2 (المقرر الانتهاء منها بنهاية الربع الثاني من العام الحالي)، الأمر الذي سيرفع الحصة السوقية لشركة إم إم جروب في سامسونج؛ وزيادة ملكية الشركة في مصاري؛ وإضافة اتصالات مصر إلى خدمات الاتصالات؛ كذلك إضافة منصة تجارة الكترونية.

يذكر أن “إم إم جروب” تسير في اجراءات الفحص النافي للجهالة للاستحواذ على على 3 شركات تابعة لـ”التركي القابضة” السعودية تشمل “اتصالات الدولية مصر، ويو آر سي لتجارة التجزئة والصيانة، ودي تي آر للتجارة”، وذلك عن طريق مبادلة الأسهم.

وفي سياق متصل، أوضح بنك الاستثمار أنه مع إطلاق خدمات التمويل متناهي الصغر من شركة فيتاس مصر، تابعة لابتكار – تعتزم الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط- سيعزز ذراع الخدمات المالية غير المصرفية للشركة.