بلتون يتوقع تراجع التضخم فى مارس إلى 12.8%

منى عبدالباري:توقع بنك استثمار بلتون، استمرار تراجع معدلات التضخم إلى 12.8% عن شهر مارس، فيما رجح نشاط الموجة التضخمية مجددا في النصف الثاني من العام الحالي بنسب تتراوح بين 3 إلى 5%، مع اتجاه الحكومة لمواصلة خطتها رفع الدعم تدريجيا عن الطاقة .وتعتزم الحكومة خلال النصف الثاني من العام الحا



منى عبدالباري:

توقع بنك استثمار بلتون، استمرار تراجع معدلات التضخم إلى 12.8% عن شهر مارس، فيما رجح نشاط الموجة التضخمية مجددا في النصف الثاني من العام الحالي بنسب تتراوح بين 3 إلى 5%، مع اتجاه الحكومة لمواصلة خطتها رفع الدعم تدريجيا عن الطاقة .

وتعتزم الحكومة خلال النصف الثاني من العام الحالي، تطبيق جولتها الثالثة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، من خلال مواصلة خطتها لرفع الدعم تدريجيا عن الطاقة، عبر فرض زيادات جديدة على أسعار المحروقات، والطاقة الكهربائية، والتي يعود مصدرها الأساسي إلى النفط ومشتقاته.

ورجح بلتون في ورقة بحثية تلقى “المال” نسخة منها، أن تسجل أسعار البترول صعودا يتراوح بين 35 و 45% في النصف الثاني من العام الحالي، وهو ما ينعكس على نسب التضخم، لتسجل صعودا بنسب 3 إلى 5%.

ومؤخرا شهدت أسعار البترول ارتفاعات جديدة نتيجة تباطوء أنشطة الحفر بالولايات المتحدة، وتوقعات اتجاه واشنطن لفرض عقوبات مجددا على إيران، بجانب التزام الدول أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، بقرار خفض الإمدادات السابق الذي اتُخذ العام الماضي للتصدي لهبوط الأسعار في ضوء فائض المعروض.

وأغلق سعر البترول عند مستويات 65 دولارا للبرميل، خام غرب تكساس، و70 دولارا لخام مزيج برنت، بنهاية تعاملات الإثنين، وهي مستويات تتجاوز توقعات سابقة لبنك جولدمان ساكس، رجحت ارتفاع النفط إلى 62 دولار للبرميل في 2018.

وكان معدلات التضخم المحلية شهدت تراجعا تدريجيا منذ بداية العام الحالي لتسجل 14.4% في فبراير، وهو ما ينتج عنه قرب تحقيق مستهدف البنك المركزي المصري المقرر عند 13% (+/-3%) بنهاية 2018، وفقا لبلتون.