بلتون يتوقع استمرار نمو ربحية مستشفى كليوباترا

منى عبدالباري



توقع بنك استثمار بلتون مواصلة شركة مستشفى كليوباترا تحقيق نمو في إيراداتها حتى نهاية الربع الثاني من 2017 بدعم من ارتفاع الخدمات المقدمة مع قدرة العملاء على التأقلم مع التسعير الجديد للشركة.

وفي الوقت نفسه توقع بلتون في تقرير حديث له أن يشهد هامش مجمل ربح الشركة ضغوطًا طفيفة ليقترب من مستويات 29%، في ضوء الارتفاع المتوقع في المصروفات التشغيلية نتيجة ارتفاع تكلفة الإمدادات الطبية والعلاجية بعد التعويم.

كما رجح أيضًا أن تستحوذ “كليوباترا” على الحصة المتبقية البالغة 47.32% في مستشفى القاهرة التخصصي بنهاية الربع الثاني من 2017 لدمجها بالكامل مع كليوباترا.

وتبنى بلتون نظرة إيجابية للشركة فيما أوصى بالاحتفاظ بالسهم حاليا، كما أشار إلى أن النتائج المعلنة عن الربع الأول تتفق مع توقعاته للعام الجاري بتسجبل الشركة إيرادات بنحو 1.1 مليار جنيه (بارتفاع 33% على أساس سنوي) وصافي ربح بنحو 115 مليون جنيه مقابل 76 مليونًا في 2016.

وقدر بلتون القيمة العادلة لسهم مستشفى كليوباترا عند 14.57 جنيه، مقارنة بالسعر الحالي للسهم عند 23.29.

وسجلت شركة مستشفى كليوباترا إيرادات مجمعة عن الربع الأول من 2017 بنحو 262.1 مليون جنيه (بارتفاع 24% مقارنة بالربع الأول من 2016 و10% مقارنة بالربع الرابع من 2016).

ولا تزال مستشفى كليوباترا تساهم بالجزء الأكبر (43%) في إجمالي إيرادات المجموعة، إذ حافظت على أدائها التشغيلي القوي من خلال تسجيل هوامش مجمل ربح وصافي ربح مستقلة بنسبة 38% و13% مقابل 37% و12% في الربع الأول من 2016، فضلًا عن ذلك، شكّلت مستشفى القاهرة التخصصي 22% من إجمالي الإيرادات وساهمت كل من مستشفى النيل بدراوي ومستشفى الشروق بنسبة 18% و17% على التوالي في إجمالي الإيرادات.

وجاء الارتفاع السنوي في إيرادات مجموعة مستشفى كليوباترا مدعمًا في الأساس بارتفاع أسعار الخدمات المقدمة بين 20-25%.

في الوقت نفسه، كان الارتفاع ربع السنوي مدعمًا في الأساس بارتفاع إيرادات الإقامة والإشراف الطبي (التي تمثل الجزء الأكبر من إجمالي إيرادات المجموعة) والعيادات الخارجية، وارتفعت إيراداتهما بنسبة 19% و11% على أساس ربع سنوي وشكلا 27% و14% من إجمالي إيرادات المجموعة.

وبلغ مجمل ربح المجموعة 81.3 مليون جنيه (بارتفاع 20% على أساس سنوي و29% على أساس ربع سنوي) مع هامش مجمل ربح 31% مقارنة بـ 32% في الربع الأول من 2016 و27% في الربع الأخير من 2016.

وأرجع تقرير بلتون الانخفاض الطفيف لهامش مجمل الربح على أساس سنوي – رغم الارتفاع الجيد في الإيرادات – إلى زيادة المصروفات التشغيلية بنسبة 26% نتيجة زيادة الرواتب وأتعاب الأطباء والإمدادات الطبية بإجمالي 25% على أساس سنوي، والتي شكلت مجتمعة 85% من إجمالي المصروفات التشغيلية.