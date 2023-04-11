«بلتون» يتوقع استمرار الضغوط التضخمية في الربع الثاني بسبب عدة عوامل

توقعت بحوث بنك استثمار «بلتون» استمرار الضغوط التضخمية فى الربع الثانى من العام الحالى على خلفية الأثر الموسمى، واختناق سلاسل الإمداد، واحتمالية ارتفاع أسعار الطاقة، إضافة إلى حالة عدم اليقين التي ما زالت تغلف توقعات أسعار السلع العالمية.

وترى أن هناك العديد من العوامل التى يمكن أن تمهد لقرار رفع أسعار الفائدة بواقع 1% فى اجتماع لجنة السياسات النقدية خلال مايو، فى مقدمتها قراءات التضخم لشهر أبريل، مع وجود حزمة من العوامل يجب مراقبتها تشمل تدفقات الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين، والتقدم المحرز فى برنامج الطروحات الحكومية، وسعر الصرف.

وقالت بحوث “بلتون” إن معدلات التضخم الأساسى لشهر مارس جاءت متوافقة بشكل كبير مع توقعاتهم البالغة %32.9.

وأشارت إلى أن صعود التضخم على أساس سنوي عكس الارتفاع الشهري بواقع 2.7% في مارس، من 6.5% الشهر السابق، مدفوعا في الغالب بالزيادة الشهرية للمؤشر الفرعي للطعام والشراب إلى 4.8% (تمثل 40% من المؤشر الأساسي للتضخم حاليا)، وزيادة في أسعار الخضروات 13%، والحبوب والخبز 6.1%، وارتفاع اللحوم والدواجن بـ 5.4%.

ولفت إلى أنه من القطاعات الأخرى التي سجلت زيادة ملحوظة خلال الشهر الأثاث والمعدات المنزلية بـ4.3% ، والفنادق والمطاعم بـ 3.5%.