بنـــوك

«بلتون» يتوقع إبقاء «المركزي» على أسعار الفائدة باجتماع الخميس المقبل

بدعم التطورات الإيجابية في قراءات التضخم
منى عبدالباري 2:44 م, السبت, 13 مارس 21 2:44 م, السبت, 13 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال بحوث بنك استثمار بلتون إن التطورات على مستوى التضخم  تحفز خفض أسعار الفائدة في ضوء استقرار قراءة التضخم العام عند مستوى أقل من النطاق المستهدف من قبل المركزي 7% (+/-2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022.

بدعم التطورات الإيجابية في قراءات التضخم

وأضاف، مع استقرار أسعار السلع الغذائية على أساس شهري بعد التراجع الذي شهدته خلال الشهرين الماضيين والذي تزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار العالمية للسلع فضلاً عن ارتفاع أسعار البترول، نتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 18 مارس.

اقرأ أيضا  سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9-3-2021 في البنوك المصرية

جاء ذلك في تقرير حديث لبنك الاستثمار تعليقا على تسجيل التضخم العام السنوي 4.5% في فبراير مقابل 4.3% في يناير، لافتا إلى أنه جاء متوافقا مع توقعاته، ليعكس ارتفاعاً شهريا بنحو 0.2% مقابل تراجعاً بنسبة 0.4% في يناير على أساس شهري.

وأشار إلى أن ارتفاع قراءة التضخم على أساس شهري جاء نتيجة استقرار أسعار السلع الغذائية في فبراير مقابل تراجعها بنسبة 1.6% في يناير.

ومن جانبها قالت بحوث مباشر انترناشيونال إن بيانات التضخم الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن شهر فبراير 2021 أظهرت ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 4.5% مقابل 4.3% في يناير 2021.

اقرأ أيضا  «القومي للمرأة» يطلق مشروع تمكين المرأة بريف مصر

ولفت إلى أن المساهمة الصفرية من أسعار المواد الغذائية في إجمالي التضخم العام في مصر (على أساس شهري)، جاء مدفوعاً بشكل رئيسي بمجموعة الخضروات التي انخفضت بنسبة 2.5% (لا سيما بسبب انخفاض أسعار الطماطم والبطاطس).

وتابع، انخفضت أيضا أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.4%، ومع ذلك، ارتفعت مجموعات الزيوت والدهون ومنتجات الألبان واللحوم بنسب 1% و 0.9% و 0.3% على التوالي.

اقرأ أيضا  «المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية» تنفذ حجم عقود بقيمة 13 مليون جنيه خلال 2021

وبشكل عام، سجل إجمالي تضخم أسعار المواد الغذائية في مصر صفرًا (على أساس شهري) وسالب 0.1% (على أساس سنوي).. وبالمثل، بلغ تضخم أسعار الغذاء في المناطق الحضرية صفرًا (على أساس شهري) وسالب 0.5% (على أساس سنوي).

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم منى عبدالباري

ملف الكاتب منى عبدالباري

اقرأ أيضاً

سعر الدولار اليوم السبت 13-3-2021 في البنوك المصرية

الحسينى حسن 4:28 م, السبت, 13 مارس 21

استقرار سعر صرف اليورو الأوروبي بنهاية تعاملات اليوم

‫محمود الصباغ‬‎ 8:28 م, الجمعة, 12 مارس 21

سعر الريال السعودي يستقر بنهاية تعاملات اليوم

فاطمه امام 8:08 م, الجمعة, 12 مارس 21

سعر الدولار يصعد 1.1 قرش أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

الحسينى حسن 3:00 م, الجمعة, 12 مارس 21

بنكا الأهلي ومصر يمنحان «سيتي إيدج» قرضا بقيمة 1.1 مليار جنيه

الحسينى حسن 2:46 م, الجمعة, 12 مارس 21

سعر الدولار اليوم الجمعة 12-3-2021 في البنوك المصرية

الحسينى حسن 11:46 ص, الجمعة, 12 مارس 21