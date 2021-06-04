بورصة وشركات

بلتون يتصدر قائمة أنشط 10 أسهم بالبورصة الأسبوع الماضي

استحوذ على 9.9% من التداولات بقيمة 779.4 مليون جنيه.
مصطفى طلعت 1:08 م, الجمعة, 4 يونيو 21 1:08 م, الجمعة, 4 يونيو 21

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تصدر سهم بلتون المالية القابضة قائمة أعلى 10 أسهم مقيدة فى البورصة من حيث قيم التداول الأسبوع الماضي، بحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وذكر تقرير البورصة، الذي وصل “المال” نسخة منه، أن سهم بلتون استحوذ على 9.9% من التداولات بقيمة 779.4 مليون جنيه.

واحتل سهم البنك التجاري الدولي المرتبة الثانية بنسبة 7.2% وقيم تداول 568.8 مليون جنيه.

وجاء سهم اوراسكوم المالية المرتبة الثالثة بحصة 3.7% وقيم 293 مليون جنيه، ثم بايونيرز القابضة 3.2% بقيمة 252.5 مليون جنيه، تلاه سهم رواد السياحة بنسبة 3.2% وتداولات بلغت 284.2 مليون جنيه.

واحتل الترتيب من السادس حتى العاشر كل من: “المجموعة العقارية ودايس وفوري واجواء وشارم دريمز”، بقيم تداول تراوحت بين 157.4 و237.4 مليون جنيه.

وسجلت مؤشرات البورصة حالة تباين خلال تعاملات الاسبوع الماضي، الذي انتهت جلساته امس الخميس.

وانخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 1.8% ليصل إلى مستوى 10054 نقطة.

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بينما صعد مؤشر “egx70ewi” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 4.8% إلى 2334 ، ومؤشر “egx100ewi” الاوسع نطاقا بنسبة 3.2% إلى 3251 نقطة.

وأغلقت البورصة تداولات جلسة أمس الخميس (اخر جلسات الاسبوع)، على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب ،وقيم تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي “Egx30” بنسبة 0.65 % عند 10054 نقطة ،بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.14% إلى 2334 نقطة، بينما استقر “egx100” الأوسع نطاقًا عند مستوى جلسة أمس الأربعاء(3251 نقطة).

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالى 1.5 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه للأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على موقع البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللون الأخضر والأحمر، إذ صعد 66 سهما من إجمالى 194 متداولًا، بينما هبط 97 وبقى 31 دون تغير.

وأغلقت البورصة المصرية تداولات جلسة الأربعاء، على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب والعرب وقيم تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

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كما أغلقت تداولات جلسة الثلاثاء، على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب، وقيم تداولات بلغت 1.5 مليار جنيه على الأسهم.

بينما أغلقت تداولات جلسة الاثنين ، على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب وبيعى للأجانب.

كما أغلقت جلسة الأحد (بداية الأسبوع)، على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب وبيعى للأجانب.

وتوقع خبراء التحليل الفني فى وقت سابق، استكمال مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، رحلة الارتداد التصحيحي الصاعد، مستهدفًا مستويات 10400 – 10500 نقطة على الأجل القريب، ومن ثم 10800 نقطة على الأجل المتوسط.

وأشار الخبراء إلى الأداء الإيجابي لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI ، ما يؤهله لاختراق مستوى المقاومة 2273 نقطة، واستكمال الصعود مستهدفًا 2400 نقطة.

قال سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية،إن مؤشر EGX30، ما زال يسعى للارتداد بعد هبوطه الأسبوع الماضي لمستويات قرب 10200 نقطة، لافتًا إلى أنه رغم التحركات الهادئة نسبيًّا للمؤشر فإنه مرشح للصعود.

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وتوقع غريب صعود مؤشر EGX30 ، في اتجاه مستويات المقاومة 10400 – 10500 نقطة على الأجل القريب.

ولفت غريب إلى تفوق مؤشر EGX70، خلال الفترة القليلة الماضية، والذي يسير عكس نظيره EGX30، إذ يستهدف «السبعينى» تجاوز مستوى المقاومة 2273 نقطة، في حين يسعى «الثلاثيني» للتماسك قرب مستويات الدعم والارتداد.

ومن جانبه، قال ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحليين الفنيين،إن المؤشر الرئيسى يستهدف المستويات التالية عند 10700 – 10870 نقطة على الأجل المتوسط.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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