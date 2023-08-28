«بلتون» و«بيك الباتروس للفنادق» توقعان اتفاقية بيع وإعادة تأجير بقيمة 750 مليون جنيه

أعلنت شركة بلتون للتأجير التمويلي، إحدى الشركات التابعة لمجموعة بلتون المالية القابضة، عن توقيع اتفاقية تمويل من خلال عقد بيع وإعادة تأجير مع مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات السياحية.

ومن خلال تلك الاتفاقیة، سيتم بيع وإعادة تأجير المنتجع المعروف باسم “لاجونا فيستا بيتش ريزورت” الواقع بمحافظة شرم الشيخ بإجمالي قيمة 750 مليون جنيه.

وبموجب ھذه الاتفاقیة، سـیتم تلبية الاحتياجات التمويلية لمجموعة فنادق ومنتجعات بيك الباتروس، وفقا لبيان صادر عن المجموعة.

وتدير بيك الباتروس نحو 25 فندقا في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، في الغردقة ومرسى علم وسهل حشيش وشرم الشيخ، بالإضافة إلى 3 فنادق في المغرب.

وفي هذا السياق قال أمير غنام، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون للتأجير التمويلي، إن هذه الشراكة تعكس التزامنا بتوفير وتقديم باقة من الخدمات والحلول التمويلية المصممة لدعم أھداف النمو لعملائنا واحتياجاتهم المختلفة.

ومن جانبه قال كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات السياحية، إن التعاون مع شركة بلتون للتأجير التمويلي في هذه الاتفاقية سوف يعزز تدبير احتياجاتنا التمويلية وتساهم في تعظيم محفظة فنادق ومنتجعات المجموعة بشكل أكبر.