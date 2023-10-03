بلتون والتجاري الدولي يتصدران الأسهم الأعلى تداولا بالبورصة المصرية في الربع الثالث (جراف)

اقتنص سهما بلتون المالية القابضة، والبنك التجاري الدولي (مصر) 32% من تداولات البورصة المصرية (بدون الصفقات) خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وجاء سهم بلتون بالمرتبة الأولى بحصة 17% من التعاملات، بقيمة تعاملات 20 مليار جنيه، تلاه سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 15.1%، بتداولات قيمتها 18 مليار جنيه، وثالثا جاء سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير بنسبة 4.4%، مغلقا عند 5 مليارات جنيه.

ورابعا جاء سهم مجموعة إي أف جي القابضة بنسبة 4.2%، بتداولات قيمتها 5 مليارات جنيه، ثم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإليكترونية بنسبة 2.4%، بتعاملات قيمتها 2.9 مليار جنيه.

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات الربع الثالث من العام الجاري 2023، صعودا جماعيا وذلك وسط ارتفاع ملحوظ لتداولات الأسهم أيضًا.

وارتفع المؤشر الرئيسي “egx30” بنحو 14.2% ووصل إلى 20174 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70ewi بحوالي 7.05% عند 3785 نقطة، كما صعد المؤشر المئوي egx100 بواقع 7.6% عند 5643 نقطة .

وارتفعت قيم التداولات خلال الربع الثالث من العام الجاري، وسجلت 277.2 مليار جنيه فيما بلغت الكمية المتداول عليها حوالي 47 مليار ورقة مالية، مقارنة مع 180 مليارًا خلال الربع السابق وحجم 44 ورقة مالية .

واستحوذت الأسهم على حوالي 54.8% من إجمالي تعاملات داخل المقصورة خلال فترة الربع الثالث من العام الجاري.

وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في الصدارة خلال تلك الفترة من حيث قيم التداول بدون صفقات مهيمنًا على نسية 26.6% بقيمة 33.3 مليار جنيه .