«بلتون» : هوامش ربحية الوحدات تضغط على نتائج أعمال «مدينة نصر للإسكان» خلال الربع الثاني

قالت وحدة بحوث بنك الاستثمار “بلتون” إن صافي أرباح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير شهدت تراجعًا بشكل طفيف، خلال الربع الثاني من 2022 (بنسبة 3% على أساس سنوي، وبنسبة 8% على أساس ربع سنوي) مسجلة 111 مليون جنيه.

وأرجعت “بلتون”، في ورقة بحثية هذا الانخفاض إلى الهبوط الملحوظ لهامش مجمل الربح بواقع 31.2 نقطة إلى 27% نظرًا لارتفاع نسبة الوحدات المنخفضة الهوامش في التسليمات، مقارنة بالهوامش المرتفعة من المبيعات الجديدة.

وذكرت أن مجمل المبيعات التعاقدية للشركة في الربع الثاني ارتفع بواقع 123% على أساس سنوي (بنمو 14% على أساس ربع سنوي) إلى 1.78 مليار جنيه، مع تحقيق 70% من المبيعات من مشروع سراي بواقع 1.25 مليار جنيه.

ثم مشروع تاج سيتي بمبيعات بنحو 532 مليون جنيه خلال ربع العام، حيث كانت مبيعات المشروع مدعومة بطرح مشروع تاج فيلا في شهر أبريل (الذي تم بيعه بالكامل)، وبدعمٍ آخر من مبيعات الوحدات الكاملة التشطيب.

وأشارت “بلتون” إلى أن مدينة نصر للإسكان باعت 567 وحدة خلال ربع العام، بزيادة 100% على أساس سنوي ودون تغير تقريبًا على أساس ربع سنوي.

وحافظت الشركة على معدلات التسليم القوية لديها، حيث بلغ عدد الوحدات التي تم تسليمها خلال ربع العام 471 وحدة (بنمو 208 على أساس سنوي، وبنمو 30% على أساس ربع سنوي)، بحسب “بلتون”.

كما استمرت الشركة في التخلص من محفظة شيكات غير عاملة، مما أدى لزيادة الإلغاءات بواقع 147% على أساس سنوي إلى 412 مليون جنيه خلال ربع العام (23% من مجمل المبيعات التعاقدية للربع الثاني من 2022).