بلتون: نمو الأسعار والمبيعات يعززان أرباح مصر لصناعة الكيماويات

قالت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “بلتون” إن تضاعف أرباح شركة مصر لصناعة الكيماويات خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2021-2022 يعود في الأساس إلى زيادة الأسعار والمبيعات.

وذكرت “بلتون”، في ورقة بحثية وصلت “المال”، أن ارباح الشركة قد قفزت في الربع الثالث من بنحو 105% إلى 52 مليون جنيه (بزيادة 12% على أساس ربع سنوي).

وأوضحت أن النمو السنوي للأرباح جاء نتيجة زيادة الإيرادات بنسبة 20% على أساس سنوي (إثر ارتفاع المبيعات والأسعار) بالإضافة إلى تراجع تكلفة المبيعات بواقع 12% مما عزز هامش مجمل الربح بنحو 15.1 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 57%.

وأضافت: “بناء على ذلك وصلت الأرباح المعلنة على أساس 9 أشهر من عام 2021/ 2022 إلى 148 مليون جنيه (بنمو قدره 38% على أساس سنوي)”.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 20% على أساس سنوي إلى 129 مليون جنيه في الربع الثالث من 2021/ 2022 بينما تراجعت بنسبة 3% على أساس ربع سنوي.

وأرجعت زيادة الإيرادات إلى نمو الطلب على المنتجات الرئيسية فضلاً عن ارتفاع أسعار البيع مما أدى لوصول إيرادات أول 9 أشهر من 2021/ 2022 إلى 399 مليون جنيه، بزيادة 12% على أساس سنوي.

وارتفع مجمل الربح بنسبة 63% على أساس سنوي إلى 73 مليون جنيه خلال ربع العام (+6% على أساس ربع سنوي)، مما يعادل هامش مجمل ربح 57% (بنمو 15 نقطة مئوية على أساس سنوي و4.5 نقطة مئوية على أساس ربع سنوي).

وقالت “بلتون” أن الاتساع السنوي لهامش الربح يعود إلى زيادة أسعار البيع وتراجع تكلفة المبيعات، بينما يرجع النمو ربع السنوي إلى تراجع تكلفة المبيعات بواقع 12% على أساس ربع سنوي، معوضا تراجع إيرادات المبيعات بنحو 3%.

وأشارت إلى أن ذلك أدى لوصول مجمل الربح في أول 9 أشهر من 2021/ 2022 إلى 216 مليون جنيه (بنمو 30% على أساس سنوي)، مما يعادل هامش 54% (بزيادة 7.3 نقطة مئوية على أساس سنوي).