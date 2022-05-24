بلتون: مشروع «أو ويست» يقود تماسك مبيعات «أوراسكوم للتنمية» خلال الربع الأول

قالت وحدة بحوث بنك الاستثمار “بلتون” أن مبيعات مشروع ” أو ويست” بمدينة 6 أكتوبر قد دعمت استقرار مبيعات شركة أوراسكوم للتنمية مصر خلال الربع الاول من 2022.

وذكرت “بلتون”، في ورقة بحثية حديثة أن المبيعات التعاقدية للشركة قد استقرار عند 2,02 مليار جنيه بدعم من مبيعات مشروع ” أو ويست” مما عوض تراجع مبيعات الجونة ومكادي.

وأشارت إلى أن الأرباح من الأعمال الأساسية قد قفزت بواقع 60% على أساس سنوي بدعم من نمو الإيرادات.

واوضحت أن المبيعات التعاقدية لشركة أوراسكوم للتنمية قد شهدت تراجعا طفيفا في الربع الأول من 2022 بنحو 4% على أساس سنوي (-30% على أساس ربع سنوي) مسجلة 2,02 مليار جنيه.

وارجعت ذلك إلى الانخفاض الطفيف في مبيعات كل من الجونة ومكادي هايتس بنحو 14% على أساس سنوي و55% على أساس سنوي، بالترتيب.

وقالت “بلتون” أن هذا الاداء قد جاء على خلفية انخفاض عدد الوحدات المباعة رغم زيادة الشركة أسعار بيع المتر المربع في المشروعين.

واوضحت أن مبيعات O West قد ساهمت بـ 50% من مبيعات ربع العام، وارتفعت بنحو 31% على أساس سنوي إلى 1,02 مليار جنيه بفضل أسعار الوحدات (مع زيادة متوسط سعر المتر المربع 22% على أساس سنوي).

وتراجعت مبيعات الجونة (43% من مبيعات الربع الأول من 2022) بنسبة 14% على أساس سنوي رغم زيادة متوسط سعر بيع المتر المربع بنسبة 27% على أساس سنوي (مسجلة 77,4 ألف خلال ربع العام).

يذكر أن شركة أوراسكوم للتنمية قد طرحت وحدات جديدة في الجونة تقدّر بـ 60 مليون دولار ( تعادل 1,1 مليار جنيه) في مشروعها الجديد The Nines.

كان أكبر تراجع للمبيعات من نصيب مكادي هايتس (-55% على أساس سنوي) إلى 143 مليون جنيه إثر تراجع عدد الوحدات المباعة بنسبة 66% على أساس سنوي إلى 143 مليون جنيه.

فيما يتعلق بأعمال الفنادق، قالت “بلتون” أن أوراسكوم للتنمية قد حققت تحسناً ملحوظاً على أساس سنوي مع قفزة معدلات الإشغال في الجونة (+35 نقطة مئوية على أساس سنوي) وارتفاع معدلات الإشغال في طابا هايتس (+6 نقطة مئوية على أساس سنوي) مسجلين 61% و10% في الربع الأول من 2022 على الترتيب.

وعلى المستوى المالي، قفز صافي الربح من الأعمال الأساسية بعد خصم حقوق الأقلية (باستثناء خسائر فروق تحويل العملة بواقع 105 مليون جنيه والعوامل غير المتكررة خلال الربع الأول من 2022) بنسبة 60% على أساس سنوي إلى 527 مليون جنيه (+44% على أساس ربع سنوي).

وارجعت “بلتون” هذا النمو القوي بدعم من قفزة الإيرادات بواقع 32% على أساس سنوي للإيرادات والبنود التشغيلية إثر انخفاض مصروفات ضرائب الدخل ناتجة عن إدراك ضرائب مؤجلة نظراً لانخفاض قيمة الجنيه.

يشار إلى ان صافي الربح المعلن بعد خصم حقوق الأقلية قد سجل 420 مليون جنيه، بزيادة 3% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2022.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 32% على أساس سنوي ولكنها تراجعت بنسبة 10%على أساس ربع سنوي إلى 1,93 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2022.

وصعدت الإيرادات العقارية (72% من إجمالي الإيرادات) بواقع 18% على أساس سنوي في ضوء زيادة شركة أوراسكوم للتنمية نشاط البناء في كافة مشروعاتها.

وحقق قطاع الفنادق (13% من الإيرادات) أسرع معدل للنمو عند 174% على أساس سنوي مع تحسن معدلات الإشغال. ارتفعت إيرادات قطاع إدارة المدن (9% من الإيرادات) بواقع 50% على أساس سنوي.