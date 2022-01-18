«بلتون» للتمويل الاستهلاكى تستهدف 200 اتفاق جديد خلال العام الحالى

تستهدف شركة بلتون للتمويل الاستهلاكى «بيل كاش» 200 اتفاق جديد العام الحالى، منها نحو 10 اتفاقيات على وشك التوقيع خلال الربع الأول فى قطاعات التعليم، والطاقة الشمسية، والتطوير العقارى، كما تدرس حاليا مضاعفة حد الإقراض لعملائها فى قطاعى التطوير العقارى، والتعليم، وزيادة محفظة تمويلاتها بواقع 8 أضعاف وفقا لمؤمن سالم، الرئيس التنفيذى للشركة.

وكشف «سالم» – فى حوار هاتفى مع «المال» -عن خطط شركته، ومستهدفاتها العام الجارى، والتى تتضمن الحصول على تمويلات بنكية جديدة، والتعاقد مع بنوك لسداد أقساطها عبر المحافظ الإلكترونية.

وقال إن الشركة بصدد توقيع نحو 10 اتفاقيات جديدة خلال الربع الأول من 2022 موزعة بواقع 4 اتفاقيات فى قطاع التعليم (مدارس – جامعات)، و4 لحلول الطاقة الشمسية، واتفاقيتين مع مطورين عقاريين للتشطيبات.

وأكد أنه لدى «بيل كاش» حاليا نحو 25 اتفاقا فى قطاع التعليم، وأنها تركز بقوة على التعليم وتشطيبات المنازل فى ظل الإقبال على كلا القطاعين.

ولفت إلى أن الشركة ستبدأ فى التوسع فى تعاقدات السلع المعمرة فى الربع الثانى من العام الحالى مع اكتمال البنية التكنولوجية، بجانب القطاع الصحى.

وأشار إلى أن «بيل كاش» تدرس حاليا رفع حد الإقراض للعملاء فى قطاعى التعليم والتشطيبات، إلى الضعف، ليصبح فى حالة إقرار الزيادة مليون جنيه للتعليم، ومليونى جنيه للتشطيبات.

ويتراوح حد الإقراض لعملاء «بيل كاش» حاليا بين 250 ألفا ومليون جنيه، وفقا لـ«سالم»، لافتا إلى أن باقى القطاعات لا تحتاج إلى إعادة النظر فى سقف الإقراض الخاص بها نظرا لأن التسهيلات الخاصة بها تعد فى النطاق الكافى، مؤكدا أن نسبة تعثر العملاء لدى الشركة صفر%.

وتابع إن الشركة تدرس أيضا زيادة الفترة الزمنية للسداد لبعض القطاعات، مؤكدا فى الوقت نفسه أن ذلك يرتبط ببعض المتغيرات، وحجم أعمال الشركة، ويتراوح المدى الزمنى للسداد حاليا بين سنة و5 سنوات.

نمو عدد التجار المتعاقد معهم إلى 350 فى 2022

وأشار إلى أن «بيل كاش» تستهدف زيادة عدد التجار الذين تتعامل معهم إلى 350 العام الحالى، والذى يعد سنة الانطلاقة الحقيقية لنشاط الشركة، مقارنة مع 150 للعام الماضى، بجانب التحول للربحية.

الحصول على تسهيلات ائتمانية من 3 بنوك

وأوضح أن «بيل كاش» نجحت فى الحصول على تسهيلات ائتمانية من 3 بنوك، بينما تتفاوض حاليا مع بنكين للحصول على خطوط ائتمانية جديدة توجه لتغذية محفظة تمويلاتها العام الحالى.

مؤمن سالم الرئيس التنفيذي لشركة بيل كاش‎‎

بحث التعاقد مع بنوك لسداد الأقساط من خلال المحافظ الإلكترونية

ولفت إلى أن الشركة تقوم حاليا بدراسة التعاقد مع بنوك، وشركات دفع إلكترونى لسداد أقساطها من خلال المحافظ الإلكترونية، ووسائل الدفع الإلكترونى، وأن ذلك قد يتم تنفيذه فى النصف الثانى من 2022 عقب اكتمال البنية التكنولوجية للشركة.

كان «سالم» – قال فى وقت سابق لـ«المال» – إن «بيل كاش» توفر حاليا تمويلات للعملاء فى قطاعات الصحة، والتعليم، وحلول الطاقة المتجددة، وتأثيث المنازل، والأجهزة والأدوات الترفيهية، واشتراكات النوادى.

يشار إلى أن «بيل كاش» استهلت اتفاقياتها العام الحالى فى يناير الجارى مع أوراسكوم للتنمية القابضة لتقديم حلول تمويلية للمصروفات الدراسية وتجديد المنازل لسكان المدينتين المتكاملتين لدى شركة أوراسكوم للتنمية وهما الجونة ومكادى هايتس.

وقالت “بلتون” – فى بيان صحفى- إن اتفاق الشراكة مع الجونة يتضمن تقديم منتج تمويلى جديد مخصص لـ«مدرسة الجونة الدولية»، والذى يمنح أولياء الأمور خيار تمويل المصروفات الدراسية لأبنائهم (سواء جزئيا أو كليا) على أقساط شهرية متساوية تتراوح من 6 إلى 12 شهرا بأقل أوراق مطلوبة وموافقة فورية لتسهيل التجربة بالكامل على سكان الجونة.

والمنتج التمويلى الثانى المتاح لسكان الجونة هو تمويل تجديد المنازل، وهو يمنح السكان خيار تمويل تكلفة منتجات وخدمات تجديد المنازل على فترات تمتد إلى 60 شهرا بأسعار فائدة تنافسية وموافقة فورية.

وفى العام الماضى،أعلنت «بيل كاش» توقيع عدد من الاتفاقيات اقتنص قطاع التعليم الجزء الأكبر منها، كان من بينها اتفاقا مع الجامعة البريطانية فى مصر لتوفير حلول تمويلية متعددة للرسوم الدراسية لأولياء الأمور جزئيا أو كليا على أقساط شهرية متساوية تتراوح من 6 إلى 12 شهرا.

ووقعت أيضا اتفاق شراكة مع مدرسة “كينت كولدج” الدولية لتمويل المصروفات الدراسية لأولياء الأمور (سواء جزء من المصروفات أو المصروفات بالكامل) على أقساط شهرية متساوية تتراوح من 6 إلى 12 شهرا.

ووقعت اتفاقا مع مدارس الألسن الدولية البريطانية والأمريكية لتوفير حلول تمويلية متعددة للرسوم الدراسية لأولياء الأمور جزئياً أو كليا على أقساط شهرية متساوية تتراوح من 6 إلى 12 شهرا، وأيضا تمويل المصروفات الدراسية لمرحلة تعليمية بالكامل مثال (الإعدادية أو الثانوية) والتسديد على آجال ممتدة يمكن أن تصل إلى 60 شهرا.

وفى قطاع الصحة كانت «بيل كاش» تعاقدت مع 4 مستشفيات ومراكز طبية، منها مستشفى روفيدة للولادة، ومركز القاهرة لجراحات التجميل، وفى الأثات، مع شركة قبانى، و«سيليكت» فى الأجهزة الكهربائية.

يشار إلى أن «بيل كاش» حصلت على ترخيص ممارسة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية أغسطس 2020، وبدأت نشاطها فى أبريل 2021، وهى إحدى شركات ثلاث أطلقتها بلتون المالية القابضة فى 2021، وتوفر منتجات وخدمات تستهدف العملاء الأفراد وتمكنهم من «الشراء ثم الدفع لاحقا» عبر خطط تقسيط.

وتعد بلتون المالية القابضة –الشركة الأم- أحد مديرى الأصول المستقلين فى مصر -غير تابعة لبنك- مع حجم أصول مدارة بنحو 26 مليار جنيه ومقدم لخدمات أبحاث الأسهم المستقلة فى المنطقة. يتضمن سجل الشركة تنفيذ أكثر من 110 من عمليات الدمج والاستحواذ وصفقات أسواق المال.

منى عبدالبارى