«بلتون للتأجير التمويلي» و حسن علام توقعان اتفاقية بيع وإعادة تأجير بقيمة 500 مليون جنيه

أعلنت شركة بلتون للتأجير التمويلي – إحدى الشركات التابعة لـ “بلتون المالية القابضة” – ، عن توقيع اتفاقية بيع وإعادة تأجير بقيمة 500 مليون جنيه مع مجموعة حسن علام العقارية.

وذلك بهدف تمويل أصول شركتين تابعتين لحسن علام العقارية، و ھما الشركة الدولية للسياحة والتطوير، وشركة القطامية للتنمية والسياحة والتطوير العقاري.

وبموجب ھذه الاتفاقیة، سـیتم توظیف 500 ملیون جنیه لتمویل مجموعة من الأصـول التجاریة والفندقیة، موزعة بالتساوي بین الشركتین التابعتین لحسن علام العقاریة، وتمتد فترة الاتفاقیة إلى سبع سنوات.

وأعرب أمیر غنام، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون للتأجير التمويلي، عن اعتزازه بالشراكة الإستراتيجية مع مجموعة حسن علام العقارية التي تعد من كبرى شركات التطوير العقاري في السوق المصرية، والتي ستتيح للشركة حلولا تمويلية بقيمة 500 مليون جنيه على فترة تمتد إلى 7 سنوات.

وأشار إلى أن ھذه الاتفاقیة ستسهم في توفير حلول تمويلية مصممة خصيصا لدعم الإستراتيجية التوسعية الطموح التي تتبناھا حسن علام العقارية.

وأكد “غنام” أن ھذه الاتفاقیة بمثابة شهادة واضحة لقدرة بلتون للتأجير التمويلي على تقديم حلول تمویلیة ابتكاریة مصممة خصيصا لتحقيق أهداف النمو للعملاء من مختلف القطاعات الاقتصادية الحیوية مثل التطوير العقاري والضيافة.

وأضاف غنام أن ھذه الاتفاقیة بداية لسلسلة أخرى من الشراكات الإستراتيجية والصفقات المثمرة التي ستعقدها شركة بلتون للتأجير التمويلي.

وجدد غنام التزام الشـركة بتقدیم باقة من الخدمات والحلول التمویلیة الفریدة المصممة بعنایة لدعم أھداف النمو لمختلف العملاء.

وأكد محمد علام، الرئيس التنفيذي لمجموعة حسن علام العقارية، سعادته بتوقيع ھذه الشراكة الإستراتيجية مع بلتون للتأجير التمويلي الرائدة في تقديم الحلول التمويلية الابتكارية في السوق المصرية.

وأشار إلى أن ھذه الاتفاقیة تتماشى مع خطط النمو الطموحة والرؤية الإستراتيجية لمجموعة حسن علام العقارية، والتي تهدف إلى تنمية محفظة الأراضي والتوسع ببصمتها الجغرافية في مختلف أنحاء مصر.

وأضاف أن هذه الاتفاقیة ستسهم أيضا في ترسيخ المكانة الرائدة للمجموعة من خلال دعم تنفيذ توسعاتها المخططة على صعيد مختلف فئات قطاع التطوير العقاري و المشروعات المتكاملة ومتعددة المكونات، التي تتجاوز بدورها المشروعات السكنية، إلى التجارية، و الإدارية وكذلك الضيافة.

و أعرب علام عن تقديره للشراكة المثمرة مع بلتون للتأجير التمويلي، والاستفادة من خبراتهم الواسعة في ھذا المجال، مؤكدًا ثقته في المردود الإيجابي لهذه الاتفاقیة.

جدير بالذكر ان مجموعة حسن علام العقارية تأسست عام 1998، و ھي من أبرز الشركات الرائدة في سوق التطوير العقاري المصري.

وتمتلك الشركة محفظة أراضي تصل إلى 6.5 مليون متر مربع، تتنوع بين أراضي تم تطويرها بالكامل و أخري تحت التطوير مخصصة للمشروعات السكنية المتكاملة والمنتجعات السياحية في أبرز المواقع الحيوية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وتستهدف حسن علام العقارية من اتفاقية البيع وإعادة التأجير إلى تسريع وتيرة إنجاز الإنشاءات والتسليمات في عدد من مشروعات الشركة.

وتأتي هذه الاتفاقیة ضمن سلسلة من الشراكات الناجحة التي تعتزم شركة بلتون للتأجير التمويلي إبرامها خلال الأشهر القادمة.

وذلك في إطار مساعي الشركة لتنفيذ استراتيجية النمو التي تتبناها بلتون المالية القابضة الهادفة إلى التوسع بأنشطة وخدمات قطاع التمويل غير المصرفي.

حيث تضم باقة من المنتجات والخدمات التمويلية المصممة خصيصا لدعم أهداف مختلف العملاء من القطاعات الرئيسية.