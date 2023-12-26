«بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم» توقع اتفاقية بقيمة 250 مليون جنيه مع «قنديل للزجاج»

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، عن توقيع اتفاقية بيع وإعادة تأجير بقيمة 250 مليون جنيه مع شركة قنديل للزجاج.

وأشارت بلتون إلي أن شركتها التابعة “بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم”، وقعت اتفاقية بيع وإعادة تأجير مع شركة “قنديل للزجاج” إحدى أبرز الشركات المتخصصة في تصنيع العبوات والأواني الزجاجية لمختلف القطاعات الصناعية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وأشارت بلتون إلي أن الغرض الرئيسي من تلك الاتفاقية هو بيع وإعادة تأجير أصول عقارية وخطوط إنتاج مملوكة لشركة قنديل للزجاج لمدة خمس سنوات.

ومن المقرر توظيف قيمة الاتفاقية في تمويل رأس المال العامل والخطط الاستثمارية لشركة قنديل للزجاج لتحقيق أهداف النمو التي تتبناها الشركة.

وقال أمير غنام، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، إن بلتون تعتز بالشراكة الاستراتيجية مع قنديل للزجاج، إحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع الزجاج.

ولفت إلي أن هذه الاتفاقية تأتي بالتزامن مع مرحلة النمو الاستراتيجي الجديدة لشركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم.

والتي يتم خلالها التوسع بمحفظة التأجير التمويلي والتخصيم وتنويع قاعدة العملاء لتشمل مختلف القطاعات والصناعات بالسوق، خاصة الصناعات التصديرية”.

وأعرب غنام عن ثقته في قدرة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم على مواصلة تقديم أفضل منتجات وخدمات التأجير التمويلي والتخصيم المبتكرة للعملاء.

وقال المهندس خليل قنديل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة قنديل للزجاج: “نحن سعداء بوجود بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم كشريك لنا في هذه الصفقة.

ولفت إلي أن هذه الاتفاقية ستساهم في ترسيخ المكانة الرائدة للشركة في مجال الصناعات الزجاجية من خلال دعم تنفيذ خططها التوسعية”.

وجدير بالذكر أن قطاع الصناعات الزجاجية يمثل أحد القطاعات الاستراتيجية في مصر، حيث يوفر العديد من فرص العمل، فضلاً عن دوره في دعم العديد من الأنشطة الصناعية الأخرى، وتوفير بدائل للاستيراد لتلبية معدلات الطلب المرتفعة على المنتجات الزجاجية في السوق المصرية.

يذكر أن بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، هي إحدى الشركات التابعة لشركة بلتون المالية القابضة، وتختص في تقديم حلول وخدمات التأجير التمويلي والتخصيم.

وتحظى الشركة بمكانة رائدة في سوق التأجير التمويلي والتخصيم المصري، بفضل مساهمتها القوية في توفير الحلول التمويلية المبتكرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكبرى الشركات العاملة في القطاعات الاستراتيجية، والتي تشمل التطوير العقاري، خدمات الدعم اللوجستي، النقل، الرعاية الصحية، التعليم، الأدوية، الأغذية والمشروبات، الطباعة والتغليف، المواد الكيمياوية، والنفط.

وتتمتع بلتون المالية القابضة، الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، بسجل حافل من الإنجازات يمتد لعقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية، والتي تشمل الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر.

إضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفي والتي تتضمن خدمات التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري.

وتهدف الشركة لإحداث طفرة في القطاع المالي في المنطقة اعتماداً على الخبرة العالمية والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء فريق العمل، وتقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة لخلق المزيد من الفرص لعملائها، وتعزيز القيمة السوقية، وتحقيق نتائج ذات تأثير إيجابي.

وتعد شركة قنديل إحدى الشركات الرائدة في تصنيع المنتجات الزجاجية وتصديرها إلى مختلف القطاعات والصناعات بمصر ومنطقة الشرق الأوسط.

ونجحت الشركة منذ انطلاق أعمالها عام 1865 في ترسيخ مكانة رائدة في تقديم منتجات فائقة الجودة وابتكارية ومستدامة.

وتتخصص الشركة في إنتاج تشكيلة واسعة ومتنوعة من المنتجات الزجاجية، تشمل حاويات الأغذية، والزجاجات، والأكواب، وحاويات الأدوية ومستحضرات التجميل وأدوات ومستلزمات المائدة.

كما تقوم بتصدير منتجاتها إلى مختلف الأسواق في أنحاء إفريقيا وأوروبا وآسيا.