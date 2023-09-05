«بلتون للتأجير التمويلي» تضيف نشاط التخصيم لتصبح كيانا متكاملا لحلول التمويل

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، عن حصول شركتها التابعة “بلتون للتأجير التمويلي”، على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إضافة نشاط التخصيم.

وبذلك تصبح بلتون للتأجير التمويلي المملوكة بالكامل لبلتون المالية القابضة، كيانا متكاملا لحلول التمويل.

وأشارت بلتون المالية في بيان لإدارة البورصة، إلي أن شركتها التابعة تخطط للاستفادة من الترخيص الجديد في ضوء الطلب المتنامي على التمويل من قبل الشركات المتوسطة وكبيرة الحجم، مع تقليص حجم المخاطر المرتبطة بها.

ولفتت بلتون المالية إلي أنه تم تغير اسم الشركة لتصبح بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم.

وجدير بالذكر أن الشركة قامت مؤخرا بزيادة رأسمالها المدفوع إلي مليار جنيه، لتصبح أكبر شركة عاملة في المجال في مصر، من حيث رأس المال المدفوع.

وفي وقت سابق من العام الجاري، وقعت بلتون للتأجير التمويلي عقودا متعددة بقيمة 4 مليارات جنيه.

وقال أمير غنام الرئيس التنفيذي لشركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، إن الشركة تهدف إلي إثراء السوق من خلال تقديم حلول مبتكرة لدعم الأعمال التجارية والتخصيم يعتبر نقطة بداية.

واستكمل غنام أن بلتون للتأجير التمويلي قامت بتكوين فريق عمل لمباشرة نشاط التخصيم برئاسة هيثم فريد أحد رواد قطاع التخصيم في مصر لأكثر من 25 عاما، من الخبرة في الأنشطة المصرفية والتخصيم.