«بلتون للتأجير التمويلى» توقع اتفاقية مع «الأهلي صبور» بقيمة 1.2 مليار جنيه

وقعت شركة بلتون للتأجير التمويلى والتخصيم -إحدى الكيانات التابعة لبلتون- اتفاقية مع شركة الأهلى للتنمية العقارية – صبور لبيع وإعادة تأجير أصول عقارية بقيمة 1.2 مليار جنيه.

وأضافت الشركة في بيان لها، أن التمويل سيتم على شريحتين، تصل قيمة الأولى إلى 600 مليون جنيه، فيما سيتم تسويق الثانية عن طريق شركة بلتون للتأجير التمويلى والتخصيم، بنظام المشاركة فى المخاطر مع مؤسسات تمويلية أخرى.

ومن جانبه، قال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأهلى للتنمية العقارية – صبور، إن الاتفاقية ستعزز تدبير الاحتياجات التمويلية للشركة؛ إذ تساهم فى تسريع وتيرة أعمال التشييد والبناء ودعم علامتها التجارية فى قطاع التطوير العقارى فى مصر وقريبا فى المملكة العربية السعودية.

وفي سياق متصل قال أمير غنام، الرئيس التنفيذى لشركة بلتون للتأجير التمويلى والتخصيم: “سعداء للتعاون مع شركة الأهلى للتنمية العقارية – صبور. تعد هذه الإتفاقية بمثابة شهادة ملموسة على تفانينا فى تقديم حلول تمويلية مبتكرة مخصصة لتلبية المتطلبات المتغيرة لعملائنا. نهدف إلى المساهمة فى نمو قطاع التطوير العقارى وازدهاره على المدى الطويل”.