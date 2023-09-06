«بلتون لرأس المال المخاطر» تستحوذ على 20% من أسهم شركة «أريكا»

أعلنت بلتون المالية القابضة عن استحواذ شركتها التابعة “بلتون لرأس مال المخاطر” والمملوكة بالكامل على 20% من أسهم شركة أريكا بقيمة بلغت 31 مليون جنيه.

و تعد أريكا علامة تجارية رائدة في صناعة منتجات المنزل والديكور .

واستثمرت «بلتون» في «أريكا» من خلال جولة تمويلية، وتخطط الأخيرة لتوجيه التمويل في تعظيم تواجدها الإقليمي في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدءًا من المملكة العربية السعودية والمخطط لها في الربع الأخير من العام الجاري.

وتعمل أريكا على إحداث تحول في صناعة منتجات المنزل والديكور والتي تقدر بإجمالي 20 مليار دولار أمريكي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي ترتفع بمعدل نمو سنوي تراكمى يقدر بحوالى 10% سنويًا، من خلال توحيد السوق المجزأه وإنشاء وجهه منزليه ملهمه تعتمد على التكنولوجيا الرقميه والتركيز على تميز منتجات متنوعه، ونقاط سعريه معقوله، وتجربه عملاء لا مثيل لها عبر الإنترنت وبشكل مباشر.



و عقب على مختار، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون لرأس المال المخاطر، قائلا: “نحن متحمسون لدعم أريكا وفريقها القيادي لتحقيق رؤيتهم فى قيادة قطاع منتجات المنزل والديكور بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال إن أريكا تعتبر شركة واعده في هذا القطاع المشجع الذي حقق أداءً تشغيليًا قويًا خلال الفترة الماضيه.



وعقب خالد عطا الله، الرئيس التنفيذى والشريك المؤسس لشركة أريكا، قائلا: “من خلال تركيزنا المستمر على المنتجات المميزة وخدمة العملاء الفريدة والنمو المربح، نواصل التفوق في الأداء على الكيانات الاخري العامله بنفس المجال واكتساب حصه سوقيه، العامل الذي يميز أريكا كواحدة من أسرع العلامات التجاريه المنزليه الرقميه نموًا”.

وتابع قائلاً “نحن علامه تجاريه قائمه وموجهه نحو خلق قيمه مضافه لموظفينا وعملائنا. ينصب تركيزنا منذ البدايه على بناء نموذج مستدام يكون مربحًا من الناحيه التشغيليه مع وضع عملائنا في قلب كل ما نقوم به”.

ولفت إلي أن توسع الشركة في المملكة العربية السعودية يعد علامة فارقة، موضحًا أن أريكا في وضع جيد يسمح لها بتكرار قصة نجاحها في مثل هذا السوق الإستراتيجي، مع وجود فرص كبيره للأعمال وتوفير قيمه كبيره لعملائنا بالمملكة العربية السعودية.