«بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب» تنهي خدماتها الاستشارية لعرض استحواذ «تحالف توما» على «دايس»

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة قيام شركتها التابعة “بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب” بإتمام دورها كمستشار مالي لصفقة الاستحواذ على “دايس للملابس الجاهزة”، وذلك في إطار عملية عرض الشراء الإجباري، المقدَّم من شركة توما للاستثمارات التجارية والصناعية، بالتحالف مع ماجد توما، لشراء أسهم دايس للملابس الجاهزة، شركة مقيدة بالبورصة المصرية بقيمة سوقية 1.6 مليار جنيه.

جدير بالذكر أن نسبة الأسهم المملوكة للتحالف قبل تقديم عرض الشراء الإجبارى مثّلت نسبة 32.9% من إجمالي أسهم دايس للملابس الجاهزة.

ويستهدف التحالف الاستحواذ على 838 مليون سهم، بحد أقصى من أسهم دايس، بما يعادل 46.9% من الأسهم المتاحة للشراء، علمًا بأن العرض استهدف شراء نسبة الحد الأقصى للأسهم المتاحة ودون أى حد أدنى لعدد الأسهم.

ونجح التحالف، من خلال العرض المقدَّم، فى الحصول على نسبة 64.97% من عدد الأسهم المتاحة للبيع، بما يعادل 545 مليون سهم، وبناءً عليه ترتفع نسبة مساهمة التحالف مجتمعين إلى 63.36% فى شركة دايس.

وقامت “بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب” بدور المستشار المالي لعملية عرض الشراء، حيث قامت بتوجيه هيكل الصفقة وتنفيذها.

كما قامت شركة بلتون للوساطة المالية بدور سمسار تنفيذ الصفقة، ومعتوق بسيوني والحناوي بدور المستشار القانوني.

يُذكر أن “بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب” هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة بلتون المالية القابضة، متخصصة في الاستشارات المالية وتعزيز رأس المال، وذلك من خلال فريق عمل متميز يتمتع بخبرات واسعة في مجال الاستشارات المالية مع أبرز البنوك الاستثمارية الإقليمية والدولية.

ونجحت “بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب” في تنفيذ صفقات تجاوزت 115 مليار جنيه في الأسواق المحلية والإقليمية، مع العمل على الصفقات الإقليمية ذات معدلات النمو العالية.

وتتبع شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، أيضًا “بلتون المالية القابضة”، وتقدم خدمات وساطة شاملة مصمَّمة خصيصى لتلبية احتياجات المستثمرين من الأفراد والمؤسسات.

وتهدف “بلتون للوساطة في الأوراق المالية” إلى توفير تجربة وساطة استثنائية، حيث تغطي فئات أصول متعددة مستغلةً تواجدها الهائل في الأسواق.

وقد عززت الشركة مؤخرًا التزامها الراسخ بتقديم أعلى مستوى من الخدمات المالية لعملائها ومستثمريها، مع إعادة إطلاق خدمة الشراء بالهامش، وذلك من خلال تطبيق أعلى معايير إدارة المخاطر وسياسات الشراء بالهامش.

وتعدّ بلتون المالية القابضة شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، وتتمتع بسجل حافل من الإنجازات يمتد لعقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية، والتي تشمل الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر.

بالإضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفي والتي تتضمن خدمات التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري.