«بلتون كابيتال» توقع اتفاقية شراكة مع «كريف العالمية» في علوم البيانات وتقييمات الجدارة الائتمانية

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة “بلتون”، عن قيام شركتها التابعة “بلتون كابيتال” بتوقيع اتفاق إطاري للشراكة مع مجموعة كريف العالمية CRIF “كريف”.

وتعد كريف مجموعة عالمية رائدة ومتخصصة في أنظمة الائتمان ومعلومات الأعمال والتحليلات المالية، إضافة إلى الحلول الرقمية المتقدمة لتطوير الأعمال والخدمات المصرفية الرقمية.

وتشمل الاتفاقية سبل التعاون التالية:

تصنيف الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة

علوم البيانات والتحليلات الفنية

تقييم الجدارة الائتمانية وقواعد بيانات الأعمال، وذلك فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال كارلو غيراردى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كريف: “يسعدنا التعاون مع بلتون كابيتال”.

واعتبر غيراردي هذه خطوة مهمة في تعزيز تواجد كريف في المنطقة، وذلك اعتمادا على خبرات الشركة العالمية في مجال التمويل الاستهلاكي وتحليل معلومات الأعمال.

وكذلك فى مجال تقييم الجدارة الائتمانية وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال: سنكون قادرين على تقديم الدعم والحلول ذات القيمة المضافة المصممة خصيصاً للأسواق الناشئة”.

وأضاف الدكتور إبراهيم صفوت، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون كابيتال أن المنصة الاستثمارية لبلتون كابيتال تعتمد على المعايير العلمية القائمة على البيانات والتقنيات المالية الحديثة.

وأشار إلي أن التعاون مع كريف خطوة هامة نحو ترسيخ بلتون كابيتال في اتخاذ قرارات استثمارية بشكل علمي في مختلف القطاعات”.