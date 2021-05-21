بلتون: صفقة «الإسكندرية للخدمات الطبية» تضيف 40 قرشاً لتقييم «مستشفى كليوباترا»

ترى وحدة أبحاث بنك الاستثمار «بلتون» أن قيام مجموعة مستشفيات كليوباترا بالاستحواذ على شركة الإسكندرية للخدمات الطبية «المركز الطبى الجديد» سيضيف ما يعادل 40 قرشاً للقيمة العادلة للمجموعة بالبورصة.

وذكرت «بلتون»، فى ورقة بحثية أن العرض يوفر زيادة طفيفة للقيمة العادلة لمجموعة مستشفيات كليوباترا، إلا أن الاندماجات الناتجة عن الاستحواذ قد تحفز ارتفاع محتمل جديد للسهم.

يذكر أن كليوباترا– أكبر كيان طبى خاص فى مصر- قد تقدمت بعرض استحواذ رسمى على شركة الإسكندرية للخدمات الطبية بمتوسط سعر 38.53 جنيه للسهم وجارٍ دراسته من قبل الرقابة المالية.

وأعلنت كليوباترا، قبل أيام، أن هذا العرض يستهدف الاستحواذ الكامل على الشركة بنسبة %100 من الأسهم كحد أعلى أو الاستحواذ على %51 من الأسهم كحد أدنى.

وأوضحت وحدة أبحاث بلتون أنها أجرت تحليل للحصول على تقييم أولى لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية وصل إلى 700 مليون جنيه وذلك باستخدام مضاعف الربحية المتوقع فى 2022 لشركات الرعاية الصحية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند 20.8 مرة.

ووضع تحليل بلتون افتراضين الاول تحقيق الإسكندرية للخدمات الطبية اجمالى إيرادات بقيمة 316 مليون جنيه اى بمعدل نمو سنوى مركب يبلغ %28 على مدار عامين – بحلول 2022 – مع انخفاض متوسط الايراد لكل سرير بنسبة %69 عن متوسط ايراد كل سرير فى المجموعة فى عام 2022.

يذكر أن شركة الإسكندرية للخدمات الطبية قد حققت إيرادات بنحو 225 مليون جنيه فى عام 2020 ككل، بنمو %5.5 على أساس سنوى اى مقابل 2019، رغم تأثرها سلباً من تداعيات كورونا.

أما الافتراض الثانى، وفقا لـ«بلتون»، فتضمن ارتفاع متوقع لصافى ربح الإسكندرية للخدمات الطبية إلى 34 مليون جنيه فى 2022 اى بمعدل نمو سنوى مركب 335 على مدار عامين، ما يعنى تحقيق هامش صافى ربح %11.

وقالت “بلتون”، أنه وفقا لهذه الافتراضات، فأن الاستحواذ على حصة %100 من شركة الإسكندرية للخدمات الطبية سيضيف %7 (40 قرش لكل سهم) إلى التقييم الحالى لمجموعة كليوباترا البالغ 6 جنيهات، والذى توصى فيه بالشراء.

يشار إلى أن صافى الربح من الأعمال الأساسية لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية قد انخفض بنسبة 18% مسجلاً 19 مليون جنيه نظراً لمصاريف تحوط بقيمة 9 مليون جنيه، وباستثناء التحوط كان نمو الأرباح سيصل إلى %22 على أساس سنوى.

وترى «بلتون» أن انضمام شركة الإسكندرية للخدمات الطبية تحت مظلة مجموعة مستشفيات كليوباترا يوفر ارتفاع محتمل للأولى نظراً لخطة المجموعة المعتادة فى وضع نموذج عمل لزيادة الاستفادة من أوجه التكامل بين الكيانين ومتوسط الإيرادات من كل سرير لدى مستشفى الإسكندرية للخدمات الطبية (الذى يبلغ حاليا 0.8 مليون جنيه).

وقالت إن الصفقة ستفتح المجال أمام فرص جديدة لشركة مستشفى كليوباترا للتوسع خارج القاهرة الكبرى من خلال الاستحواذ على مشروعات قائمة بالفعل أو تأسيس مشروعات جديدة فى الإسكندرية للاستفادة من عدد سكان المحافظة الضخم (الذى يقدّر بـ5.2 مليون نسمة، ما يمثل %5 من سكان مصر).

وأوضحت «بلتون» أن شركة الإسكندرية للخدمات الطبية ستعد أول تواجد لمجموعة مستشفى كليوباترا خارج القاهرة (وذلك لحين تدشين مستشفى بنى سويف الجديدة التى يجرى تنفيذها حالياً).

وأشارت إلى أن مجموعة مستشفيات كليوباترا عرضت الاستحواذ على شركة الإسكندرية للخدمات الطبية بسعر 38.53 جنيه للسهم، أى بإجمالى تكلفة استثمارية 550 مليون جنيه وبانخفاض 38% عن سعر السوق الحالى.

وذكرت «بلتون» أن صافى نقدية مجموعة كليوباترا تبلغ 550 مليون جنيه حتى نهاية 2020، وسيتم تمويل صفقة الاستحواذ من خلال قرض من البنك الأهلى المتحد (بقيمة 371 مليون جنيه) على أن يتم تمويل المبلغ المتبقى من النقدية لدى المجموعة.

يشار إلى أن بنك أبوظبى التجارى، المساهم الرئيسى فى شركة الإسكندرية للخدمات الطبية بحصة %51 تلقى 6 عروض غير ملزمة للاستحواذ على حصته فى الشركة.

وتضمنت العروض كل من مجموعة مستشفيات كليوباترا، ومستشفيات مبرة العصافرة بالتحالف مع مجموعة تانا أفريكا كابيتال، وتواصل هولدنجز بالتحالف مع سبيد ميديكال ولايم فيست، وشركة صحة كابيتال، وشركة نايل مصر هيلث كير من خلال منصتها نايل سكان، وجلوبال 1 هيلث كير ومقرها الإمارات العربية المتحدة.

يشار إلى أن شركة تواصل هولدنجز تمتلك بالفعل حصة %25.92 فى شركة الإسكندرية للخدمات الطبية وكانت قد أعلنت فيما سبق عن خطتها للاستحواذ على حصة %51 بسعر 38.09 جنيه للسهم، أى بتقيم إجمالى 545 مليون جنيه.

وقالت “بلتون” إن محافظة الإسكندرية تمتلك 136 مستشفى و12 ألف سرير، تمثل المستشفيات الخاصة %70 والمستشفيات الحكومية نسبة الـ%30 المتبقية.

وأوضحت أن عدد الأسرّة لكل 1000 مواطن فى محافظة الإسكندرية يبلغ 2.3 سرير مقارنة بمحافظة القاهرة عند 3.1 سرير ، ولكنها مرتفعة عن متوسط عدد الأسرّة لكل مواطن فى مصر عند 1.4 سرير.

يشار إلى أن هذا العرض قد جاء بعد إنهاء مجموعة مستشفيات كليوباترا اتفاقية البيع والشراء الخاصة باستحواذها على مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية.

وترى “بلتون” أن عرض كليوباترا للاستحواذ على الإسكندرية للخدمات الطبية لن يكون له تأثيراً قوياً مقارنة بتأثير صفقة ألاميدا فى ضوء حجم الصفقتين والاندماجات المحتملة مع ألاميدا.

وبحسب موقع الشركة، تأسست الإسكندرية للخدمات الطبية عام 1988، وتقع فى سموحة، الإسكندرية، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 268 سريرا وتخدم ما يزيد عن 180 ألف زائراً وأكثر من 15 ألف مقيم فى المستشفى (وهو تقريبا نفس مستوى مستشفى القاهرة التخصصى التابع لمجموعة مستشفيات كليوباترا)،

وتقدم الإسكندرية للخدمات الطبية خدمات تعليم طبية وايضا تضم وحدة زراعة الكبد، وهى الوحدة الوحيدة لزراعة الكبد فى منطقة شمال وغرب الدلتا، ووحدة الأورام ووحدة زرع الكلى.

ويتوزع هيكل الملكية الحالى لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية بين بنك أبوظبى التجارى (51%)، شركة تواصل (%25.9) ، كما يستحوذ المستثمر تامر عبد الله على %9.8 إضافة إلى آخرون ممن يتدالون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ%5.

جدير بالذكر أن مجموعة مستشفيات كليوباترا تعمل فى مجال الرعاية الصحية وتمتلك نسبة %37.9 من رأسمالها شركة كير هيلث كير إل تى دى، والمملوكة لمجموعة من كبار المستثمرين والمؤسسات المالية التنموية الدولية بما فى ذلك البنك الأوروبى للتعمير وإعادة البناءEBRD، ومؤسسة الاستثمار الألمانية DEG والوكالة الفرنسية للتنمية والتعاون الدولى بروباركو.

وتعد كليوباترا أكبر مجموعة للمستشفيات الخاصة فى مصر، وتتخصص فى تقديم باقة واسعة من خدمات الرعاية الصحية العامة والمتخصصة وخدمات الطوارئ عبر 6 مستشفيات رئيسية فى القاهرة الكبرى، وهى مستشفى كليوباترا ومستشفى القاهرة التخصصى ومستشفى النيل بدراوى ومستشفى الشروق ومستشفى كوينز ومستشفى الكاتب.

وتدير المجموعة منشأتى عيادات مستقلة شاملة تقع فى أحياء فى شرق وغرب القاهرة، كما تمتلك حصة حاكمة بمستشفى «بداية» للخدمات الطبية.