بورصة وشركات

«بلتون» : «سيدي كرير» تحقق استفادة قوية من نقل ملكية رخصة البولي بروبلين

الشركة أعلنت مؤخرًا موافقتها على نقل الملكية
منى عبدالباري 9:23 م, الأربعاء, 17 مارس 21 9:23 م, الأربعاء, 17 مارس 21

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أكد بنك استثمار بلتون أن شركة سيدي كرير للبتروكيماويات ستحقق استفادة قوية من نقل ملكية رخصة البولي بروبلين المملوكة لها، لشركة أخرى.

وقال على عفيفي، محلل قطاع البتروكيماويات في بحوث بنك استثمار “بلتون”، لـ”المال”، إن شركة سيدى كرير ستحقق استفادة قوية من نقل ملكية رخصة البولى بروبلين؛ نظرًا لأن هذا المشروع كان سيضع على الشركة تكلفة استثمارية مرتفعة خلقت حالة من عدم اليقين حول السهم.

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وكانت سيدى كرير للبتروكيماويات قد أعلنت مؤخرًا موافقة مجلس إداراتها على العرض المقدَّم من شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات، والخاص بنقل ملكية رخصة مشروع البولي بروبلين المملوكة لـ”سيدبك” للأخيرة.

وصدَّق المجلس على انضمام “سيدي كرير” لمستثمري شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات والمساهمة بنسبة 5% من رأس المال.

وشهدت شركة أبو قير للأسمدة ارتفاع أرباحها 4.1% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى لتسجل صافى ربح 1.49 مليار جنيه، مقابل 1.43 مليار خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضي،

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كما ارتفعت إيرادات الشركة إلى 4.03 مليار جنيه، مقابل 3.99 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضي.

وأرجعت الشركة نمو أرباحها إلى زيادة كميات الإنتاج والمبيعات، واستمرارية تشغيل المصانع، والتى أدت إلى خفض تكلفة التشغيل، وكذلك إلى التسويق الجيد لمنتجات الشركة والحصول على أفضل الأسعار مع فتح أسواق جديدة، والسياسة البيعية والتسويقية المرنة بالطريقة الاقتصادية، وإدارة المحافظ المالية بشكل جيد.

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بقلم منى عبدالباري

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