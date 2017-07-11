بلتون: رفع الفائدة يكلف الموازنة 50 مليار جنيه إضافية

لمحو أثر خفض الدعم وزيادات الأسعارمنى عبدالباري:توقع بنك استثمار بلتون أن يؤدي قرار المركزي الأخير برفع الفائدة 2% لزيادة أعباء الموازنة بنحو 50 مليار جنيه، ما من شأنه محو أثر الإجراءات الحكومية بخفض الدعم.وقرر البنك المركزي الخميس الماضي رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 2%

لمحو أثر خفض الدعم وزيادات الأسعار





منى عبدالباري:

توقع بنك استثمار بلتون أن يؤدي قرار المركزي الأخير برفع الفائدة 2% لزيادة أعباء الموازنة بنحو 50 مليار جنيه، ما من شأنه محو أثر الإجراءات الحكومية بخفض الدعم.

وقرر البنك المركزي الخميس الماضي رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 2% ليصل إلى 18.75% و19.75% على التوالي، وذلك لاحتواء أثر خفض دعم الطاقة، بحسب ما أشار إليه بيان المركزي .

وقال تقرير صادر عن بلتون اليوم: “زيادة أسعار الفائدة يمثل ضغوطًا إضافية على إجراءات خفض عجز الموازنة، حيث يضيف حوالي 50 مليار جنيه على فاتورة الدين العام المتضخمة، ما قد يمحو أثر خفض الدعم، الذي كان متوقعًا أن يوفر 51.5 مليار جنيه (40 مليار جنيه من فاتورة دعم الوقود و 11.5 مليار جنيه من فاتورة دعم الكهرباء)”.

وسجلت فاتورة الدين العام في موازنة العام المالي 2017- 2018 حوالي 381 مليار جنيه، مرتفعة بنحو 88 مليار جنيه عن العام الماضي، وذلك دون الأخذ في الاعتبار رفع أسعار الفائدة الأخير.

وتمثل فاتورة الدين العام عبئًا ضخمًا على الموازنة العامة المصرية منذ أعوام، حيث تمثل 32% من إجمالي الإنفاق في العام المالي الحالي الأمر الذي يفرض المزيد من التحديات أمام هدف الحكومة لخفض عجز الموازنة ليصل إلى 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري.

ومن جهة أخرى قال التقرير إن رفع الفائدة لن يكون له أي أثر على التضخم، مشيرا إلى أن الانخفاض المتوقع في معدلاته يرجع إلى أسباب أخرى.

ويرى بلتون أن الاقتصاد المصري يعتمد على السيولة النقدية، مما يجعل للإجراءات المتعلقة بأسعار الفائدة تأثير غير ملموس في احتواء الضغوط التضخمية.

وأشار إلى أنه طالما كان التضخم ناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج، فإن التصحيح المتوقع في سعر الجنيه المصري سيدعم هدوء معدلات التضخم، فيما توقع مخاطر تضخمية محدودة مع بداية هدوء أثر إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ورجح تسجيل التضخم ارتفاعا بنحو ملحوظ إلى ما بين 33-34% بحلول شهر أغسطس في ضوء إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتخذة من قبل الحكومة بخفض الدعم وزيادة ضريبة القيمة المضافة.

ورجح التقرير تراجع التضخم إلى مستويات 10.2% في النصف الثاني من 2018 مقارنة بمتوسطه 30.2% في النصف الثاني من 2017، مما سيساعد في الوصول إلى مستهدف المركزي للتضخم عند 13% (+/-) بنهاية 2018.

وعلى صعيد الآثار الإيجابية يرى بلتون ان رفع الفائدة يهدف لزيادة محفظة التدفقات حيث يعد رفع أسعار الفائدة باستمرار محاولات للحفاظ على ارتفاع عائد أذون الخزانة لتشجيع جذب تدفقات نقدية أكبر.

وارتفعت العائدات على أذون الخزانة إلى متوسط 20.987% (مقارنة بـ 19.3% في منتصف مايو)، مما جعل مصر ثاني أكبر سوق جذاب بعد الأرجنتين، وذلك بعد رفع أسعار الفائدة الأخير في مايو بنحو 2% ما دفع محفظة التدفقات النقدية للصعود لتقدّر بحوالي 2 مليار دولار منذ شهر مايو، بما يمثل 19% من إجمالي التدفقات منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي.

وقال تقرير بلتون إن التدفقات النقدية المستمرة ستدعم التصحيح المتوقع لمسار الجنيه خلال الربع الحالي من العام دون التأثيرعلى مستويات الاحتياطي الأجنبي، التي ارتفعت بشكل ملحوظ لتغطي واردات 6.3 أشهر من واردات 3 أشهر فقط عام 2013.

وأشار التقرير إلى أن هذه الإجراءات ستنعكس بشكل إيجابي على حجم السندات التي ستطرحها مصر في الأسواق العالمية.

وكانت الحكومة المصرية كشفت في وقت سابق بالفعل عن خططها لطرح سندات مقومة باليورو خلال الربع الحالي من العام على أن يتراوح هذا الطرح مبدئيًا بين 1-1.5 مليار يورو، بما يقل عن الطرحين السابقين في يناير و مايو 2017 بقيمة 4 مليارات دولار و 3 مليارات دولار على التوالي.

إلا أن التقرير أكد في الوقت نفسه أن استمرار رفع أسعار الفائدة لن يؤدي إلى استمرار نمو العائد بنفس القوة، فيما توقع أن تظل مصر تقدم فرصة الاستثمار في أدوات الدخل الثابت carry trade حتى وإن كانت العائدات في مستويات أقل من الوقت الحالي، وذلك بدعم من انخفاض سعر العملة الذي بالرغم من التصحيح المتوقع ستظل تُتداول بانخفاض 20% عن سعر الصرف الحقيقي.

ويقول التقرير إن التوازن هو أكثر الأمور أهمية، خاصة مع زيادة الأعباء على جهود خفض عجز الموازنة. فعلى الرغم من أنه من ضمن المحفزات الرئيسية لرفع التصنيف الائتماني هي زيادة احتياطيات النقد الأجنبي و استقرار سعر صرف الدولار في الاسواق، يظل خفض عجز الموازنة هدفًا رئيسيًا، مؤكدا على أن مستويات فائدة أقل هي الخيار الأفضل إلا أنه محفوف بالمخاطر.