بلتون: خفض الدعم يقفز بالتضخم السنوي إلى 14.4% في يونيو

توقع تثبيت المركزي لأسعار الفائدة خلال اجتماعاته الثلاثة المقبلةمصطفى طلعتقال بنك الإستثمار "بلتون" ان ارتفاع معدلات التضخم السنوية إلى 14.4% خلال يونيو المنقضي يعود إلى عوامل تتعلق بخفض الدعم المتمثل في رفع أسعار المحروقات.وأشار بلتون في ورقة بحثية وصلت المال أن أسعار الأغذية زادت 10%

توقع تثبيت المركزي لأسعار الفائدة خلال اجتماعاته الثلاثة المقبلة

مصطفى طلعت

قال بنك الإستثمار “بلتون” ان ارتفاع معدلات التضخم السنوية إلى 14.4% خلال يونيو المنقضي يعود إلى عوامل تتعلق بخفض الدعم المتمثل في رفع أسعار المحروقات.

وأشار بلتون في ورقة بحثية وصلت المال أن أسعار الأغذية زادت 10% خلال يونيو مقارنة بارتفاع قدره 8.6% الشهر السابق له، كما زادت اسعار قطاع النقل 55%، وقطاع الإسكان والمرافق 18.4% مقارنة بـ 10.6% في مايو.

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، أن التضخم السنوى لأسعار المستهلكين بالمدن قفز إلى حوالى 14.4% فى يونيو الماضى لأول مرة منذ 10 شهور.

وتوقع “بلتون” ان تكون أسعار التضخم في يونيو هي الأعلى خلال النصف الثاني من 2018، مؤكداً أنها لا تزال في نطاق مستهدف البنك المركزي عند 13% المرجح الوصول اليها بنهاية العام الجاري، على الجانب الأخر حافظت العائدات على ارتفاعها مؤخرا إلى 19.4%، ما سيبقي سوق الدخل الثابت المصري جاذبا من بين الأسواق الناشئة.

أضاف: “من هذا المنطلق، نؤكد على رؤيتنا بإبقاء المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع الذي سيعقد يوم 16 أغسطس والاجتماعات الثلاثة المقبلة من هذا العام”.

