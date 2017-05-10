بلتون تُرجع ارتفاع أرباح إم إم جروب لنمو الإيرادات

أسماء السيدأرجعت شركة "بلتون" المالية ارتفاع أرباح شركة "إم إم جروب" للتجارة العالمية، خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى النمو السنوي للإيرادات في الأساس، إلى جانب النمو الملحوظ لإيرادات قطاع الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية بنسبة 71.2% على أساس سنوي، حيث أسهم القطاع بنسبة 71.7% من إجمالي إيراد

أسماء السيد

أرجعت شركة “بلتون” المالية ارتفاع أرباح شركة “إم إم جروب” للتجارة العالمية، خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى النمو السنوي للإيرادات في الأساس، إلى جانب النمو الملحوظ لإيرادات قطاع الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية بنسبة 71.2% على أساس سنوي، حيث أسهم القطاع بنسبة 71.7% من إجمالي إيرادات الربع الأول لعام 2017، بارتفاع 13.7 نقطة مئوية على أساس سنوي، إضافة إلى ارتفاع إيرادات قطاع السيارات بنسبة 13.8% على أساس سنوي، والذي أسهم بنسبة 3.4% من إجمالي الإيرادات في الربع الأول لعام 2017، بانخفاض 70 نقطة أساس على أساس سنوي.





وأثنت “بلتون” المالية على نتائج الأعمال التى حققتها الشركة، خلال الربع الأول من العام الحالي 2017، مقارنة بالربع الأول لعام 2016، حيث ارتفع صافي الربح بنسبة 171% على أساس سنوي مسجلًا 130 مليون جنيه، وحققت الإيرادات نموًّا بنحو 38.5% على أساس سنوي مسجلة 1.5 مليون جنيه، كما ارتفع صافي الربح قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب بنحو 74.2% على أساس سنوي مسجلًا 115 مليون جنيه.

وأضافت: كما تحسنت هوامش الربحية بشكل ملحوظ في كل قطاعات الشركة على أساس سنوي، حيث ارتفع هامش مجمل الربح بنحو 210 نقاط أساس على أساس سنوي مسجلة 9.6%، وارتفع هامش الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب بنحو 160 نقطة أساس على أساس سنوي مسجلًا 7.6%، كما ارتفع هامش صافي الربح بنحو 420 نقطة أساس على أساس سنوي مسجلًا 8.6% في الربع الأول لعام 2017.

وأشارت إلى أن نمو هامش مجمل الربح مدعوم بارتفاع هامش مجمل الربح لقطاع الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية بنحو 200 نقطة أساس، إضافة إلى ارتفاع هامش مجمل الربح لقطاع السيارات بنحو 170 نقطة أساس، وارتفاع هامش مجمل الربح لقطاع الجرارات الزراعية والمواسير بنسبة 30.9 نقطة مئوية.

وعن حصة الشركة في “قنوات”، قالت “بلتون”: “سجلت إم.إم جروب دخلًا بنحو 14.1 مليون جنيه من حصتها البالغة 37.5%. ومع ذلك نشير إلى أن مبلغ الـ14.1 مليون جنيه سالف الذكر يعكس الأداء المالي لشركة “قنوات” في الربع الأخير لعام 2016، وذلك نظرًا لعدم إفصاح الشركة بعدُ عن القوائم المالية المدققة عن الربع الأول من عام 2017، نود التذكير بأن هذه هي المرة الأولى التي تضيف إم.إم جروب نتائج أعمال “قنوات” إلى قوائمها المالية المجمعة، وقد علمنا من إدارة الشركة أن “قنوات” سجلت إجمالي إيرادات تزيد على 650 مليون جنيه في الربع الأول من 2017، ونعتقد أن هامش صافي ربح “قنوات” بلغ 10% خلال ربع العام، مما يتفق مع هامش صافي الربح في 2016″.

كما أشارت إلى استفادة الشركة من التراجع الذي شهده سعر صرف الدولار والجنيه المصري خلال ربع العام، مما نتج عنه مكاسب فروق سعر صرف بنحو 22 مليون جنيه، خلال الربع الأول من 2017، مقارنة بمكاسب فروق سعر صرف بنحو 99 مليون جنيه في الربع الأخير لعام 2016، ومقارنة بخسائر سعر صرف بنحو 6 ملايين جنيه في الربع الأول لعام 2016.

وتوقعت أن تسجل الشركة أداء ضعيفًا خلال الربع الثاني من العام الحالي؛ بسبب موسم الامتحانات، وتجدر الإشارة إلى أن إيرادات الشركة تتأثر بالموسمية، حيث تسهم مبيعات النصف الأول عادة بنسبة 45% في الإيرادات السنوية، في المقابل تسهم مبيعات النصف الثاني بنسبة 55% من الإيرادات السنوية.

وتابعت : ورغم أنه من المقرر أن تبدأ “إم.إم جروب” توزيع هواتف هواوي بداية من مايو 2017، “نتوقع مساهمة محدودة في نتائج أعمال “إم.إم جروب” عن الربع الثاني لعام 2017، مما يرجع إلى واقع تحمُّل الشركة تكاليف ثابتة في البداية متعلقة بإضافة العلامة التجارية الجديدة، بما يتضمن تعيين فريق مبيعات مخصص وأسطول للتوزيع، بالإضافة للمصروفات المتعلقة بالأنشطة الترويجية.