«بلتون» تُحرز تقدمًا ملحوظًا بترتيب شركات السمسرة في البورصة خلال أكتوبر الماضي

حققت شركة “بلتون لتداول الأوراق المالية” تقدمًا لافتًا في ترتيب شركات السمسرة خلال شهر أكتوبر الماضي، إذ صعدت من المركز الثاني عشر خلال سبتمبر لتحل وصيفًا عن الشهر المنقضي.

واستحوذت “بلتون” على حصة سوقية بواقع 10.1% بتداولات سجلت 5.6 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 27.7 ألف عملية على 532.5 مليون ورقة مالية .

وفي الفترة منذ يناير وحتى نهاية تعاملات الشهر الماضي جاءت “بلتون” في الترتيب الخامس بحصة سوقية 3.9% وقيمة تداول 23 مليار جنيه .

تجدر الإشارة إلي أن البورصة المصرية شهدت مكاسب قوية شهرية في أكتوبر المنتهي، على صعيد مؤشرها الرئيسى” EGX30″ ورأس المال السوقي، مدعومة بتحرير جديد لسعر الصرف أضاف على أسعار الأسهم مزيدا من الجاذبية.

واقتنص المؤشر الثلاثيني النصيب الأكبر من المكاسب منهيا تعاملات أكتوبر صاعدا 15.72% مغلقا عند 11372 نقطة، وتعد نسبة الصعود هذه أعلى نسبة صعود شهرية على الإطلاق للمؤشر منذ بداية العام.