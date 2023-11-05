«بلتون» توقع برتوكول تعاون مع «ويانا» لدعم تدريب وتوظيف ذوي متلازمة داون بالشركات

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة عن توقيع برتوكول تعاون مع مؤسسة «ويانا» الدولية بهدف تدريب وتأهيل أصحاب متلازمة داون “Down Syndrome” وتزويدهم بالخبرات والمهارات اللازمة للعمل بالشركات، ضمن تحقيق أهداف برنامج «التدريب من أجل الاستدامة».

وأوضحت الشركة في بيان أنها ستقدم دعمًا لتغطية تكاليف البرامج التدريبية المقدمة لأصحاب متلازمة داون، والمصممة خصيصًا لتأهيلهم للعمل داخل الشركات بعد ترشيح مؤسسة «ويانا» 9 أفراد للتعيين بـ«بلتون» في وظائف ملائمة لمهاراتهم وخبراتهم.

وتابعت أن 3 شركاء لمؤسسة «ويانا» تشمل عيادات « 36 للتأهيل النفسي والعقلي» و«كويست» المتخصصة في مجال تدريب وتطوير الموارد البشرية، إضافة إلى أكاديمية «بي تك» للتدريب على مهارات تكنولوجيا المعلومات والميكروسوفت أوفيس.

وفي سياق متصل، صرحت شيري بشارة، رئيس قطاعي الموارد البشرية والاستدامة في بلتون بأن الشركة تلتزم بتبني مبادرات الاستدامة التي تهدف إلى تمكين الأفراد وتعزيز تنمية المجتمع.

من جانبها، رحت دكتورة هالة عبد الخالق، مؤسس «ويانا» الدولية قائلة: “يسعدنا أن نتعاون مع بلتون لدعم أصحاب متلازمة داون، وذلك تماشيًا مع هدفنا لتمكين ذوي متلازمة داون وتعزيز دمجهم في المجتمع.

وأضافت أنه بفضل الدعم المقدم من بلتون فإن الشراكة سيكون لها مردود إيجابي في حياة ذوي متلازمة داون من خلال مساعدتهم في الحصول على وظائف ملائمة وتزويدهم بالمهارات التي يحتاجونها للعمل.

وبينت «بلتون المالية القابضة» أن الهدف الرئيسي من برنامج «التدريب من أجل الاستدامة» هو تمكين أصحاب متلازمة داون للنجاح في حياتهم المهنية والشخصية، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمع؛ إذ يتضمن مجموعة من التدريبات الأساسية المصممة لتلبية إحتياجات التدريب الفردية وضمان أعلى مستويات الجودة.

وتابعت أنه تم تقسيم التدريبات الرئيسية بالبرنامج إلى تدريبات فرعية لمساعدة المتدربين على بناء مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بشكل تدريجي ودمجهم من خلال ورش تعليمية لموظفي بلتون عن كيفية التعامل مع أصحاب متلازمة داون وكيفية الاستفادة من مهارتهم وتوظيفها في العمل اليومي.

وأوضحت أنها تخطط لتنظيم معرض توظيف يضم العديد من الشركات لإجراء مقابلات عمل مع ذوي الإعاقة الذين تم تدريبهم للعمل في الشركات؛ إذ سيتم إتاحة إمكانية التعرف على المهارات والخبرات التي يمتلكها الشباب لمساعدتهم في الحصول على فرص عمل ملائمة بالقطاعات المختلفة، مما سيساهم في تنمية قدراتهم الشخصية وتعزيز التنوع في أماكن العمل.