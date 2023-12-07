بلتون توقع اتفاقية تأجير تمويلي وتخصيم مع دامفي بقيمة 480 مليون جنيه

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة قيام شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، إحدى الشركات التابعة، بتوقيع اتفاقية تأجير تمويلي وتخصيم بإجمالي 480 مليون جنيه.

وذلك مع شركة دو أند مور للصناعات الغذائية “دامفي”، إحدى الشركات التابعة لمجموعة تي بي إس القابضة، الشركة الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات المتنوعة، والتي تدير منشأة لتصنيع الخبز في مصر تحت العلامة التجارية “بريدواي”.

ويُعدّ الغرض الرئيسي من تلك الاتفاقية هو تمكين دامفي بالموارد المالية اللازمة لدعم إستراتيجيتها وخططها التوسعية، حيث تسعى دامفي لتحسين وتطوير قدرات الإنتاج لتحقيق النمو والتنمية والابتكار في الصناعات الغذائية.

ويشمل الجزء المخصص للتأجير التمويلي في الاتفاقية أصول ومعدات إنتاج بقيمة 380 مليون جنيه.

ويهدف مكون التخصيم البالغ قيمته 100 مليون جنيه لتمويل متطلبات رأس المال العامل لشركة دامفي، لشراء المواد الخام وزيادة مستويات المخزون وتعزيز وتحسين قدراتها الإنتاجية.

وقال أمير غنام، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، إن التعاون مع شركة دامفي يُعدّ بمثابة شهادة على تقديم بلتون حلول تمويلية متنوعة مصممة خصيصى لطبيعة أعمال عملائنا واحتياجاتهم التمويلية، ما يعزز إدارة التدفقات النقدية وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ خططهم التوسعية من خلال تقديم منتجات مالية متنوعة”.

وأشار طارق الناظر، المساهم المؤسس لمجموعة تي بي إس القابضة، إلى أن تلك الصفقة تمثل محطة مهمة لشركتي تي بي إس ودامفي.

وذلك بعد التوسع الحديث في سوق الخبز وسوق وجبات الوجبات الخفيفة، مع التطلع إلى المزيد من النجاح والنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقامت شركة “جين إكس” بدور المستشار الحصري لشركة تي بي إس القابضة في هذه الصفقة.

يُذكَر أن بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم هي إحدى الشركات التابعة لشركة بلتون المالية القابضة، وتختص في تقديم حلول وخدمات التأجير التمويلي والتخصيم.

وتحظى الشركة بمكانة رائدة في سوق التأجير التمويلي والتخصيم المصري، بفضل مساهمتها القوية في توفير الحلول التمويلية المبتكرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكبرى الشركات العاملة في القطاعات الإستراتيجية، والتي تشمل التطوير العقاري، خدمات الدعم اللوجستي، النقل، الرعاية الصحية، التعليم، الأدوية، الأغذية والمشروبات، الطباعة والتغليف، المواد الكيمياوية، والنفط.

وتعدّ بلتون المالية القابضة شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، وتتمتع بسجل حافل من الإنجازات يمتد لعقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية، والتي تشمل الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر.

بالإضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفي، والتي تتضمن خدمات التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري.

وتهدف الشركة لإحداث طفرة في القطاع المالي في المنطقة اعتمادًا على الخبرة العالمية والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء فريق العمل، وتقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة لخلق المزيد من الفرص لعملائها، وتعزيز القيمة السوقية، وتحقيق نتائج ذات تأثير إيجابي.

وتأسست شركة دو أند مور للصناعات الغذائية– دامفي، في أوائل عام 2019، بهدف خلق معيار جديد في صناعة الأغذية وإنتاج الخبز في مصر.

وتدير دامفي مصنع حديث يبلغ مساحته 15 الف متر مربع في مدينة السادس من أكتوبر، وتنتج مجموعة متنوعة من منتجات الخبز مثل التوست، وخبز البانز، والخبز العربي، والتورتيلا، وغيرها تحت العلامة التجارية “بريدواي”.

وتمكنت دامفي خلال فترة قصيرة من أن تصبح واحدة من الشركات الرائدة في إنتاج وبيع الخبز بالأسواق المصرية بحصة سوقية ملحوظة.