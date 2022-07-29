«بلتون» توصي بشراء سهم التجاري الدولي بقيمة عادلة 63 جنيها

أوصت بحوث بنك الاستثمار “بلتون” بشراء سهم التجاري الدولي – مصر مع تحديد قيمة عادلة قدرها 63 جنيها.

وقالت “بلتون”، في ورقة بحثية، ان صافي ربح البنك قد ارتفع خلال الربع الثاني من 2022 بنسبة 9.5% على أساس سنوي، ولكنه تراجع بنسبة 17.3% على أساس ربع سنوي مسجلاً 3,5 مليار جنيه.

وأوضحت أنه مقارنة بالربع الثاني من 2021، فقد ارتفع صافي الدخل من العمليات المصرفية بنسبة متماسكة 16% إلى 7,7 مليار جنيه، إثر ارتفاع صافي الدخل من العائد بواقع 17%.

وأشارت إلى ان النمو يعود إلى في الأساس إلى ارتفاع المركز المالي إلى جانب اتساع هامش صافي الفائدة بواقع 15 نقطة أساس إلى 5.9%، كما ارتفع الدخل من العمولات بنسبة 7.7% على أساس سنوي نتيجة ارتفاع أنشطة الإقراض.

وذكرت أن المصروفات التشغيلية قد شهدت زيادة بواقع 505 مليون جنيه نتيجة تكوين مخصصات، كما ارتفع الإنفاق التشغيلي لدى البنك بنسبة 8.8% على أساس سنوي، مما أدى لانخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل لدى البنك إلى 23.2%.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع الدخل من الأعمال الأساسية المصرفية للبنك بواقع 3.5% على أساس ربع سنوي، بفضل اتساع المركز المالي، في حين شهد الدخل من العمولات تراجعا بواقع 5.5% على أساس ربع سنوي إلى 650 مليون جنيه.

وشهد الدخل التشغلي غير الأساسي تراجعاً ملحوظا، مسجلاً خسائر بنحو 756 مليون جنيه نتيجة تكوين مخصصات أخرى وضعف أرباح الاستثمارات المالية.

وشهد العائد على متوسط حقوق المساهمين للبنك ارتفاعاً صحياً بنسبة 2.6% إلى 23.6% نتيجة ضعف تكلفة المخاطر إلى جانب ارتفاع الرافعة المالية.

وقالت “بلتون” أن المركز المالي للبنك التجاري الدولي قد سجل تراجعاً بنحو 0.3% على أساس ربع سنوي (+5% منذ بداية العام) مسجلا 523,5 مليار جنيه في الربع الثاني من 2022، نتيجة النمو الطفيف لودائع العملاء، مسجلة 428,9 مليار جنيه.

أما ودائع الشركات فتراجعت بنحو -0.5% على أساس ربع سنوي (+9.5% منذ بداية العام) إلى 197.5 مليار جنيه (ممثلة 46% من إجمالي الودائع)، وارتفعت أيضاً ودائع الأفراد بنحو 0.4% على أساس ربع سنوي (+1.9% منذ بداية العام) إلى 231,3 مليار جنيه إثر المنافسة السوقية الشديدة.

وارتفع مجمل القروض بنسبة 7.5% على أساس ربع سنوي (+17% منذ بداية العام) إلى 191,3 مليار جنيه حتى نهاية الربع الثاني من 2022.

وسجل كل من قروض الشركات والأفراد نمواً جيداً خلال ربع العام، مع نمو قروض الشركات بنسبة 8% وقروض الأفراد بنسبة 5.6%. رفع البنك استثماراته المالية بشكل ملحوظ في سندات وأذون الخزانة خلال ربع العام بنحو 18% على أساس ربع سنوي، في حين تراجع التوظيف في الإنتربنك بنسبة ملحوظة 53%.

وارتفعت مقاييس جودة الأصول لدى البنك التجاري الدولي، مع معدل قروض غير عاملة بنحو 4.87% حتى يونيو 2022، مقارنة بـ 5.13% حتى ديسمبر 2021، في حين حافظت تغطية المخصصات عند مستوى صحي 208%.