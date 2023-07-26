«بلتون» تنهي إجراءات قيد زيادة رأس المال في أقصر فتره زمنية ليبدأ تداول الأسهم غداً

اعلنت شركه بلتون “بلتون المالية القابضة” عن إتمام كل الإجراءات القانونية وفقًا للقانون والقواعد المنظمة لقيد أسهم زيادة رأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل نقدا، وذلك بما يسمح ببدء تداول أسهم الزيادة في أقصر فتره زمنيه، ليبدأ تداول أسهم الزيادة غدًا الخميس الموافق 27 يوليو 2023.

الجدير بالذكر انه بعد الانتهاء من مرحلتي الاكتتاب في أسهم الزيادة، واتمام كافة الاجراءات واستصدار جميع الموافقات القانونية والرقابية الملزمة لقيد الاسهم الجديدة لدي شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية، يصبح رأس مال الشركة المصدر والمدفوع 10.92 مليار سهم موزعا على5.46 مليار سهم .

يذكر أن بلتون المالية القابضة هي شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، وتتمتع بسجل حافل من الإنجازات يمتد لعقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقي

وتقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية، والتي تشمل الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وكذلك إدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر، بالإضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفي والتي تتضمن خدمات التأجير التمويلي، والخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر.

وتمتلك الشركة رؤية طموحة تهدف لإحداث طفرة في القطاع المالي في المنطقة اعتماداً على الخبرة العالمية والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء فريق العمل، وتقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة لخلق المزيد من الفرص لعملائها، وتعزيز القيمة السوقية، وتحقيق نتائج ذات تأثير إيجابي.