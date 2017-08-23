بلتون تنفذ طرح ابن سينا بالبورصة بحصيلة مليار جنيه

كتب ـ أحمد على: ] تعتزم شركة «ابن سينا» لتوزيع الأدوية طرح حصة من أسهمها - لم يتم تحديدها بعد - بالبورصة المصرية بنهاية العام الحالى، وذلك بحصيلة مستهدفة تتخطى المليار جنيه.وقال مصطفى عبدالعزيز، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بمجموعة بلتون المالية القابضة – التى تدير الطرح &nd



كتب ـ أحمد على:

] تعتزم شركة «ابن سينا» لتوزيع الأدوية طرح حصة من أسهمها – لم يتم تحديدها بعد – بالبورصة المصرية بنهاية العام الحالى، وذلك بحصيلة مستهدفة تتخطى المليار جنيه.

وقال مصطفى عبدالعزيز، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بمجموعة بلتون المالية القابضة – التى تدير الطرح – إن شركته تخطط لتنفيذ اكتتاب «ابن سينا» فى الربع الأخير من العام الحالى.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحصيلة المتوقعة من الطرح ستتخطى المليار جنيه، مؤكدا أنه سيتم الترويج للسهم خارجيًا لجذب شريحة كبيرة من المستثمرين الأجانب.

وأكد أن شركته بالتعاون مع إدارة «ابن سينا» تعكفان على تحديد الحصة النهائية التى سيتم طرحها، بالإضافة إلى بدء إجراءات تحديد القيمة العادلة للسهم.

يذكر أن شركة «ابن سينا» تأسست برأسمال قدره 50 مليون جنيه فى عام 2005، ويتمثل نشاطها فى توريد المستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل لأكثر من 30 ألف عميل، منها سلسلة متاجر التجزئة والصيدليات المستقلة، وتجار الجملة، ويستحوذ كلُ من بنك فيصل الإسلامى وبنك التعمير الأوروبى EBRD على هيكل ملكية الشركة فيما تقوم بتوزيع الأدوية لنحو 360 شركة إنتاج أدوية عامة وخاصة.

وكان عمر عبدالجواد، العضو المنتدب لشركة ابن سينا، قد قال فى تصريحات صحفية مسبقًا، إن الطرح سيكون فى شكل تخارج جزئى لبعض المساهمين، وزيادة رأس المال لتمويل خططها التوسعية.

وفى سياق مواز، أوضح عبدالعزيز، أن شركته تخطط لاحتلال مركز الوصيف بترتيب شركات السمسرة فى النصف الثانى من 2018 المقبل، وأنها ستعتمد على الطروحات الكبيرة مثل «ابن سينا»، فضلا عن زيادة حجم تعاملات الأجانب عبر شركتها التابعة «آرباخ جرايسون» الأمريكية