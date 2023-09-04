«بلتون» تنتهى من الاستحواذ الكامل على أسهم شركة كاش للتمويل متناهي الصغر

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة عن إتمام جميع إجراءات الفحص النافي للجهالة للاستحواذ على كامل أسهم شركة كاش للتمويل متناهي الصغر.

وأشارت بلتون في بيان لإدارة البورصة إلى أنه تم توقيع عقد البيع النهائي لكامل أسهم شركة كاش للتمويل متناهي الصغر، بطريقة مباشرة، وغير مباشرة من خلال شركة بلتون، وإحدى شركاتها التابعة.

وقالت بلتون المالية القابضة، إن نقل الملكية معلق على شرط موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية ووفقا للقرارات المنظمة.

وكانت بلتون المالية ، قد أعلنت في وقت سابق عن توقيع مذكرة تفاهم للاستحواذ على إحدى الشركات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر.