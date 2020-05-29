«بلتون» : تكلفة المخاطر تعوق نمو دخل بنك قطر الوطني خلال الربع الأول

أوصت بشراء سهم البنك مع تحديد قيمة عادلة قدرعا 55.05 جنيه، علماً بأنه يتداول على شاشات البورصة حالياً بالقرب من مستوى 39 جنيه.

انخفض صافي أرباح بنك قطر الوطني الأهلي، في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 7.6% لتسجل 1,87 مليار جنيه متأثرة بارتفاع تكلفة المخاطر، وذلك بحسب وحدة أبحاث بنك الاستثمار “بلتون”.

وقالت “بلتون”، في ورقة بحثية وصلت “المال”، إن الانخفاض جاء نتيجة زيادة اضمحلال خسائر الائتمان بنسبة 644% الناتج عن ارتفاع تكلفة المخاطر بنحو 108 نقاط أساس إلى 127 نقطة، آخذة في الاعتبار خسائر الائتمان المتوقعة من الأثر الاقتصادي السلبي لكوفيد- 19 على المقترضين ومد آجال استحقاقات القروض.

ويقصد بالاضمحلال تجاوز القيمة الدفترية للأصل لقيمته الاستردادية وفى هذه الحالة يسمى الفرق بينهما خسارة الاضمحلال، وهناك مؤشرات تدل على وجود الاضمحلال تتمثل فى حدوث تغييرات ملموسة ذات تأثير سلبى على المنشأة خلال الفترة أو يتوقع حدوثها فى المستقبل، ويجب الاعتراف بخسارة الاضمحلال فى الأرباح أو الخسائر فى الحال.

وذكرت “بلتون” أنه رغم ذلك تم تعويض هذا التراجع جزئيًّا من ارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 20%، الناتج عن ارتفاع صافي هوامش الفائدة بواقع 51 نقطة أساس (تمثل 47% من إجمالي الزيادة في صافي الدخل من العائد) إلى جانب اتساع متوسط الأصول ذات عائد.

وقالت إن المركز المالي للبنك قد حقق نموًّا بنسبة 4.2% على أساس ربع سنوي، و13.9% على أساس سنوي، نتيجة زيادة ودائع العملاء بنسبة 3.7% إلى 216 مليار جنيه؛ وذلك نتيجة نمو ودائع الشركات التي أضافت 5.5% منذ بداية العام (ممثلة 51% من إجمالي الودائع)، بينما ارتفعت ودائع الأفراد بنسبة 1.9% فقط منذ بداية العام.

وأضافت: “شهد مجمل القروض نموًّا بنسبة 2.4% على أساس ربع سنوي، و14.1% على أساس سنوي مسجلًا 165 مليار جنيه؛ وذلك نتيجة ارتفاع قروض الأفراد 12.4% على أساس ربع سنوي، و29.7% على أساس سنوي، في حين ارتفعت قروض الشركات بنسبتي 0.4% و11.1% بالترتيب، مما أدى لوصول معدل القروض إلى الودائع إلى 76.4%، مقارنة بـ77.3% في الربع الأخير من 2019 ليظل البنك يمتلك أعلى معدل بين البنوك التي تتم تغطيتها”.

وقالت “بلتون” إن البنك تمكن من زيادة إقراض الأفراد للربع الثالث على التوالي، مما يعد إيجابياً على الربحية خاصة بعد تراجع أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس، موضحة أن استثمارات البنك في أذون الخزانة ارتفعت بنحو ملحوظ بنسبة 16% على أساس ربع سنوي و 37% على أساس سنوي إلى 54 مليار جنيه، مما أدى إلى ارتفاع معدل الضريبة الفعلي.

تابعت: “حافظت مقاييس جودة الأصول لدى البنك على استقرارها خلال ربع العام، مع تسجيل معدل القروض المتعثرة 2.75% في الربع الأول من 2020 مقابل 2.79% في الربع الأخير من 2019، أما تغطية المخصصات فارتفعت إلى 171% مقابل 163% في الربع الأخير من العام الماضي”.

ولفتت الورقة البحثية إلى أن هامش الفائدة على القروض تراجع بنحو 189 نقطة أساس نتيجة انخفاض أسعار الفائدة، كما حققت تكلفة الودائع تراجعاً صحياً 193 نقطة أساس إثر ارتفاع ودائع الأفراد منخفضة التكاليف.

وشهدت تكلفة الودائع تراجعًا بنحو 54 نقطة أساس، بينما تراجعت عائدات الأصول بواقع 14 نقطة أساس فقط، مما أدى إلى ارتفاع هامش صافي الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، موضحة أنها لا ترى قدرة البنك على الحفاظ على مستويات صافي هامش الفائدة أعلى من 5.5% إيجابًا، رغم المنافسة الصارمة من السوق في تسعير الودائع.

أضافت بلتون: “أظهر البنك ارتفاعًا في العبء الضريبي (حيث ارتفع الهامش الضريبي بنحو 6.3% وصولًا إلى 30.8%)؛ نظرًا لتحقق الأثر الكامل للتعديلات الضريبية الجديدة على أذون الخزانة، بالإضافة إلى ارتفاع استثمارات البنك في أدوات الدين الحكومية”.

وأوصت الورقة البحثية الصادرة عن “بلتون” بشراء سهم البنك مع تحديد قيمة عادلة قدرها 55.05 جنيه، علمًا بأنه يتداول على شاشات البورصة حاليًّا بالقرب من مستوى 39 جنيهًا.