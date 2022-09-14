«بلتون» تكشف عن شركات الأسمدة المتاثرة بقرار التسعير الجديد للغاز

توقعت وحدة بحوث بنك الاستثمار “بلتون” تأثر ربحية وتقييمات بعض شركات الأسمدة الأزوتية المقيدة في البورصة سلباً بقرار تطبيق آلية جديدة لحساب سعر توريد الغاز الطبيعي للمصانع بحد أدنى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

ورجحت “بلتون”، في ورقة بحثية حديثة تاثر الشركات بدرجات مختلفة علي المدي القريب بناءً على نسبة المبيعات المحلية ومبيعات الصادرات لكل شركة وهيكل التكلفة لكل منها.

وأصدر رئيس الوزراء، أمس الثلاثاء قراراً بتطبيق آلية جديدة لحساب سعر توريد غاز الطبيعي لمصانع الأسمدة الأزوتية، تتضمن حد أدنى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

كانت آلية التسعير لم تتغير منذ 29 أكتوبر 2021 عند (5.75 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية)، وتربط المعادلة السعرية الجديدة بالاتي: 1) أسعار اليوريا المحلية المدعمة، 2) حصص التوريد المحلي المعلنة وحصص الصادرات، 3) أسعار اليوريا العالمية.

قالت “بلتون” ان المعادلة السعرية ستؤدي لاقتراب التكلفة إلى 7.67 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بناءً على متوسط أسعار اليوريا عالميا في أغسطس (770 دولار للطن) ومتوسط سعر صرف الدولار في أغسطس عند 19.12 جنيه دولار و حصه التوريد المحلي عند 55%.

توقعت الورقة البحثية زيادة قوية لا تقل عن 33% في تكلفة توريد الغاز الطبيعي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بالدولار، إلا أن الزيادة العالمية لأسعار السلع ستقلل أثر ارتفاع تكلفة المواد الخام.

اضافت بلتون: “أسعار الأسمدة المحلية ارتفعت مع زيادة أسعار الوقود، من هنا نتوقع أن ترفع الحكومة المصرية أسعار البيع المحلية لتعويض أثر زيادة أسعار الغاز الطبيعي.”

أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية

توقعت “بلتون” أن تكون شركة أبوقير للأسمدة أكثر شركات الأسمدة تأثرا نظراً لهيكل التكاليف الثابت للشركة المعتمد على سعر توريد الغاز الطبيعي (لعدم وجود أية عقود متعلقة بسعر توريد الغاز مبرمة مع الشركة).

نشير إلى ان صادرات شركة أبوقير تمثل 55% من مبيعاتها بينما تمثل المبيعات المحلية 45%، بحسب القوائم المالية الأخيرة للشركة.

شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو

رجحت عدم تأثر الشركة بالقرار في ضوء حساب سعر الغاز الطبيعي لها بموجب معادلة سعرية مرتبطة بأسعار سماد اليوريا، التي بموجبها تحصل الشركة على الغاز الطبيعي بسعر أعلى بالفعل من 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية حاليا.

الإسكندرية التابعة للقابضة الكويتية

توقعت تأثر الشركة سلباً بالقرار، خاصة في أوقات ارتفاع أسعار سماد اليوريا (عن 400 دولار/ للطن) مما يدفع تكلفة توريد الغاز الطبيعي لمستويات أعلى من المستويات الحالية عند 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ومع ذلك نتوقع أثر طفيف على صافي دخل الشركة خلال العامين المقبلين، بفضل ارتفاع أسعار اليوريا.

حددت “بلتون” القيمة العادلة لسهم ابقو قير للاسمدة عند 29.65 جنيه، وموبكو 125.50 جنيه، والقابضة المصرية الكويتية 1.90 دولار، و29.92 جنيه لسعر السهم المقوم بالعملة المحلية.