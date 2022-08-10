«بلتون» تقدر القيمة العادلة لسهم «إيبيكو» عند 62 جنيها وسط توصية بالشراء

أوصت بحوث بنك استثمار بلتون بشراء سهم المصرية الدولية للصناعات الدوائية “إيبيكو”، وقدرت القيمة العادلة له عند مستوى 62 جنيهًا، بينما يُتداول السهم حاليًّا عند مستويات 30 جنيهًا.

وقال بحوث بلتون، في تعليقها على النتائج المالية لـ”إيبيكو” لفترة الربع الثاني، إن صافي أرباح الفترة البالغ (بعد استبعاد مكاسب فروق تحويل العملة، والمخصصات والبنود غير المتكررة) ما قيمته 94 مليون جنيه، بتراجع 11% على أساس سنوي، جاء أقل من تقديراته عند 115 مليون جنيه.

ولفتت إلى أن التراجع السنوي للأرباح من الأعمال الأساسية جاء نتيجة تراجع هامش الربحية قبل خصم الفوائد والضرائب بنحو 1.7 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 21.5% إثر ارتفاع المصروفات التسويقية والعمومية والإدارية.

وأشارت إلى أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 8% على أساس سنوي إلى 807 ملايين جنيه، أقل بنحو -4% من توقعاتنا، لافتة إلى ارتفاع المبيعات المحلية (70% من إيرادات الربع الثاني من 2022) بواقع 4% فقط على أساس سنوي إلى 562 مليون جنيه بدعم من النمو القوي لمبيعات المناقصات (+69% على أساس سنوي) إلى 81 مليون جنيه الذي عوَّض جزئيًّا تراجع المبيعات المباشرة وللموزعين (-2%) إلى 482 مليون جنيه.

كما لفتت إلى ارتفاع مبيعات الصادرات (28% من الإيرادات) بواقع 26% على أساس سنوي إلى 229 مليون جنيه بدعم من نمو المبيعات المقومة بالدولار بواقع 7% على أساس سنوي إلى 12.4 مليون دولار.