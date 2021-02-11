بورصة وشركات

«بلتون» تقتنص صدارة ترتيب شركات السمسرة الأسبوع الماضي

بقيم تداولات 6.4 مليار جنيه
منى عبدالباري 12:53 ص, الجمعة, 12 فبراير 21 12:53 ص, الجمعة, 12 فبراير 21

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 تصدرت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية شركات السمسرة الأسبوع الماضي، من حيث قيم التداولات داخل السوق الرئيسي، وخارج المقصورة، وأيضا بورصة النيل.

بقيم تداولات 6.4 مليار جنيه

وكان نصيب شركة بلتون 35.9% من قيم تداولات السوق الأسبوع المنقضي، بقيمة 6.4 مليار جنيه، تلاها مباشرة شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بـ 9.5%، من التداولات بقيمة 1.6 مليار جنيه، ثم مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية بـ 6.3%، بقيمة تداولات 1.1 مليار جنيه.

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وبالمركز الرابع جاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة بحصة سوقية 5.6%، وقيم تداولات 1 مليار جنيه، وخامسا شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بـ 5.6%، بقيمة 995 مليون جنيه.

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بقلم منى عبدالباري

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